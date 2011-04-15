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03/07/2018
19:11

Т.Орлова консолидирует 46.8% акций Транскапиталбанка

У ПАО "Транскапиталбанк" (ТКБ) в ближайшее время появится новый крупный акционер с почти 47% акций - дочь основателя банка "Возрождение" и его экс-акционер Татьяна Орлова. Как сообщает газета "КоммерсантЪ", она выкупит пакеты трёх зарубежных фондов - ЕБРР, IFC и DEG, которые давно искали выход из актива.

О том, что иностранные акционеры выходят из ТКБ, изданию рассказали источники на рынке. "Исходя из текущей оценки ТКБ цена пакета могла бы составить порядка 3.5 млрд руб. Но итоговая стоимость гораздо меньше: сами фонды очень хотели выйти, срок инвестиций истёк, и покупателей на эти акции в среднесрочной перспективе не найти, - рассказал один из собеседников "Ъ", знакомый с ситуацией. - Кроме того, банк нуждается в докапитализации, а иностранные инвесторы из-за санкций не могут участвовать в допэмиссиях".

В ТКБ отказались от комментариев, а связаться с Татьяной Орловой изданию не удалось.

В настоящее время крупнейшими акционерами ТКБ являются: предправления Ольга Грядовая и её семья (34.23%), ЕБРР (28.29%), IFC (7.64%) и DEG (9.044%). В ту же группу входит Инвестторгбанк, санацией которого ТКБ занимается с конца 2015 года.

Татьяна Орлова пришла в ТКБ на должность члена правления (курирует работу с проблемными активами) в 2016 году, после того как осенью 2015 года продала "Промсвязькапиталу" мажоритарный пакет (почти 37% акций) в банке "Возрождение". После смерти основателя банка Дмитрия Орлова в конце 2014 года у наследников возник конфликт, "Возрождение" продали братьям Ананьевым, но Т.Орлова захотела продолжить работу на банковском рынке. В начале 2018 года она купила 1.8% акций ТКБ за 150 млн руб.

После сделки предстоит решать ключевой для Транскапиталбанка вопрос увеличения капитала, на это регулятор дал время до конца I квартала 2019 года.

ПАО "Транскапиталбанк" (Москва, ИНН 7709129705) - универсальная кредитная организация, образована в 1992 году. Банк имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций и лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.



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