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03/07/2018
19:21

Долю Р.Абрамовича в "Первом канале" выкупит "Национальная медиагруппа"

Роман Абрамович и "Национальная медиагруппа" (НМГ) достигли договорённости о продаже доли бизнесмена в компании "ОРТ-КБ" - акционера "Первого канала". Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

В настоящее время сделка находится на стадии оформления. Р.Абрамович собирается оставить за собой 20% ОРТ-КБ и сохранить косвенный контроль над 5% телеканала.

Согласно закону о СМИ, иностранцам и лицам с двойным гражданством нельзя напрямую или косвенно владеть более 20% компании - учредителя СМИ. При этом Р.Абрамович владеет 24% "Первого канала" через ООО "ОРТ-КБ". Контрольный пакет учредителя телеканала принадлежит государству (38.9%). Ещё 9.1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 25% - у ООО "Растрком-2002", которое принадлежит "Национальной медиагруппе".

"Национальная Медиа Группа" является одним из крупнейших частных медиахолдингов России, объединяющим активы ключевых сегментов российского медиарынка. В состав холдинга входят: ОАО "Первый канал" (25%), телеканал РЕН ТВ (82%), телерадиокомпания "Петербург-Пятый канал" (72,4%), газета "Известия" (100%), газета "Спорт-Экспресс" (75%), радиостанция Life#Звук (100%), ООО "Арт Пикчерс Вижн" (80%), "Metro-Петербург", компания "Медиа Альянс" (телеканалы Discovery, Eurosport, Turner), российские телеканалы Viasat (80%), технологическая платформа AmberData.








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