Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 июля 2018 года



ОНЛАЙН-РИТЕЙЛУ НАЗНАЧАТ АРБИТРА

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ ГОТОВЯТ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СПОРОВ



В России может появиться новый механизм урегулирования споров между покупателями и продавцами в интернете. Онлайн-магазины хотят обязать подключаться к специальному ресурсу или создать собственную платформу, которая будет выступать посредником в конфликтных ситуациях. Перераспределять бюджеты на работу такой площадки готовы не все ритейлеры.





ПОЖИЛЫЕ ЖДУТ УХОДА

В МИРЕ В НЕМ НУЖДАЮТСЯ ОКОЛО 2,1 МЛРД ЧЕЛОВЕК



Отрасль услуг по уходу за детьми и пожилыми в мире до 2030 года должна вырасти на 269 млн рабочих мест, иначе она не сможет соответствовать потребностям этих групп населения. Численность последних за тот же срок вырастет до 2,3 млрд человек. Пока большую часть (76%) работы по уходу в мире выполняют женщины - что мешает по крайней мере 606 млн из них выйти на рынок труда.





В "РОСКОСМОСЕ" ЗАПУСТИЛСЯ РАЗГОННЫЙ БЛОК



Аппарат должен был быть запущен еще 19 ноября 2016 года, но под предлогом необходимости импортозамещения и иных технических проблем сроки постоянно сдвигались. Это вызывало резкое недовольство ангольской стороны. Раздражение копилось и в правительстве. Выяснилось, что "Энергия" заплатила украинскому госпредприятию "Южмаш" около $80 млн за ракету "Зенит", но из-за запрета на сотрудничество так ее и не получила. "Роскосмосу" пришлось просить президента Владимира Путина разрешить выделить для этого пуска другой "Зенит" с разгонным блоком "Фрегат", находившийся на Байконуре и предназначенный для запуска спутника "Спектр-РГ". Механизм возмещения этих средств предложен не был. По информации "Ъ", после того как у AngoSat 1 на орбите начались проблемы, министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша несколько раз созванивался с господином Путиным. Спутнику это не помогло: сбой новой 100-вольтовой системы энергообеспечения "Асепт" (производства компании АВЭКС) оказался критическим. У же в ходе последовавшего разбора полетов выяснилось, что страховка в $120 млн не покрывает стоимость нового аппарата (всего контракт оценивался в $327 млн). Это означало, что "Энергии" придется самостоятельно изыскивать средства для постройки AngoSat 2.





НОВЫМ КАССАЦИОННЫМ И АПЕЛЛЯЦИОННЫМ СУДАМ МЕНЯЮТ ДИСЛОКАЦИЮ

ГОСДУМА ОПАЗДЫВАЕТ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА О НОВОМ СУДОУСТРОЙСТВЕ



Как стало известно "Ъ", Госдума на следующей неделе с опозданием примет во втором и третьем чтениях законопроект Верховного суда (ВС) о реформе судоустройства в РФ, который должен был вступить в силу 1 июля 2018 года. Проект предусматривает создание надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции по аналогии с существующей вертикалью арбитражных судов. Одобренные ранее места дислокации новых судов частично изменены: список пополнят Самара, Саратов и Новосибирск, а Казань, Томск и Иваново, а также как запасные варианты Воронеж и Краснодар из него исчезнут.





ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ОВОЩЕБАЗА

СЛЕДСТВИЕ ЗАПОДОЗРИЛО В РАЗБОЕ КРУПНОГО ПОСТАВЩИКА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ





Как стало известно "Ъ", Эльчин Ахмедов, один из крупнейших поставщиков фруктов и овощей в Россию, стал фигурантом уголовного дела о разбойном нападении. По версии следствия, бизнесмен, годовая выручка компаний которого превышает 7 млрд руб., вместе со своими менеджерами взял кассу на 12 млн руб. Несмотря на то что потерпевшие вспомнили о налете через два с половиной года, а подтвердить его смогли только на словах, в главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Санкт-Петербургу заявлению дали ход, проведя в структурах господина Ахмедова и у него дома обыски со спецназом. Между тем результаты опросов, проведенных адвокатом бизнесмена, показывают, что разбоя вообще не было.





"ГАЗПРОМ" НЕ ПРИНЯЛ ПОДКУП НА 8 МАРТА

ТОП-МЕНЕДЖЕР СОГАЗА ПОПАЛ ПОД СЛЕДСТВИЕ ЗА КОРРУПЦИОННЫЙ ПОДАРОК



Как стало известно "Ъ", Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве заподозрило в коммерческом подкупе исполнительного директора по развитию бизнес-инноваций АО СОГАЗ Антона Барышека. По версии следствия, топ-менеджер с не установленными следствием лицами пытался подкупить заместителя начальника управления страхования ПАО "Газпром" Галину Бушмину, передав ей $100 тыс. за заключение договора, выгодного страховой компании. При этом незаконное вознаграждение он выдавал за подарок к 8 Марта. Госпожа Бушмина сообщила о подношении своему руководству и в правоохранительные органы. В свою очередь, следствие ходатайствовало об аресте господина Бурышека, однако суд, прислушавшись к мнению прокурора, решил, что инкриминируемое страховщику преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, и оставил его на свободе.





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"AK&M" от 04.07.2018