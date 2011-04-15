Дайджест газеты "Ведомости" от 4 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 4 июля 2018 года.





ЧЕТЫРЕ НОВШЕСТВА В КОРПОРАТИВНОМ ДМС



Многие годы классическое ДМС на российском рынке во многом дублировало ОМС.



ДМС, как и ОМС, предусматривало амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стоматологическую помощь, стационарное лечение, скорую медицинскую помощь и помощь на дому. Но увеличившиеся запросы клиентов и цифровые технологии дали новый импульс рынку ДМС, развитию инновационных продуктов и сервисов.



Есть четыре ключевых тренда на рынке ДМС, которые способны вывести медицинское обслуживание сотрудников компаний на новый качественный уровень.



Профилактика. Западные страховщики давно активно включают в страховые программы профилактические процедуры, превентивные программы защиты от рисков заболеваний, wellness-программы. Они подсчитали, что профилактика обходится намного дешевле лечения любого заболевания. Наши страховщики



тоже начали активно применять эту практику.



ПЕНСИОННАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ



Из-за пенсионной реформе пенсионеры окажутся в еще большей зависимости от власти.



Фиксируемое социологами падение рейтинга президента интересно не столько общими показателями, сколько содержательно: он определенно разочаровывает свой ядерный электорат - немолодых и небогатых работающих россиян старших возрастов, для которых социальная функция государства наиболее важна. Но именно благодаря пенсионной реформе именно они окажутся в еще большей зависимости от власти и, скорее всего, будут вынуждены ходить на избирательные участки и отчитываться о голосовании перед начальством.





В США ЗА ДЛИННЫМ ДОЛЛАРОМ



Укрепление доллара вынуждает инвесторов менять стратегии. Они переводят средства с развивающихся и сырьевых рынков в США.



Неожиданно устойчивое укрепление доллара и сильный рост экономики США меняют направление инвестиционных потоков в мире. Американские рынки привлекают все больше иностранных инвестиций, но это происходит за счет развивающихся и сырьевых рынков.



Многие инвесторы были уверены, что рост курса доллара этой весной окажется временным. Но экономика других стран замедлилась, а Федеральная резервная система (ФРС) США стала активнее повышать процентные ставки на фоне ускорения американской экономики. Теперь многие участники рынка полагают, что доллар продолжит укрепляться.





"ЛУЧШАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА - ЭТО ХОРОШАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА"



Андрес Мануэль Лопес Обрадор в прошедшее воскресенье выиграл президентские выборы в Мексике, но вступит в должность 1 декабря. Все занялись прогнозами, как он будет действовать на посту главы государства.



До выборов Обрадора то и дело сравнивали с Уго Чавесом. Противники пугали: выберете этого левака и получите вторую Венесуэлу, писала The Los Angeles Times (LAT). Сам Обрадор отвергал любые сравнения с лидерами Венесуэлы и клянется, что не прибегнет к экспроприациям и не попытается вновь переизбраться после окончания шестилетнего срока (по закону - единственного), пишет ВВС.Пытались ему инкриминировать и российский след. Он, мол, ставленник Москвы. В ответ Обрадор отшутился. Снял видео, как якобы ждет в порту Веракруса российскую подводную лодку, которая везетт ему золото на предвыборную кампанию. И признался, что на самом деле его зовут Андрес Мануэлович.Мексика firstА после выборов избранного президента Мексики наперебой принялись сравнивать с Дональдом Трампом.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 04.07.2018