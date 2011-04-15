Рубль попытается отправить доллар под отметку 63 руб.

На торгах вторника российская валюта немного укрепила позиции против доллара. Значимых внутренних факторов за этим не стояло - скорее, роль сыграло общее улучшение настроений в сегменте рисковых активов, а также ослабление "американца" на Forex. По итогам сессии пара доллар/рубль обосновалась в районе 63.20 руб., удержавшись над уровнем 63 руб., комментирует ситуацию на рынках аналитик ГК "ИнстаФорекc" Игорь Ковалев.



Доллар отступил в парах с основными валютами отчасти по причине фиксации прибыли перед празднованием Дня независимости в США, из-за которого сегодня ликвидность на международных рынках обещает быть довольно низкой. Ситуация на рынке нефти, где присутствует неопределенность, не оказывает ощутимого влияния на курс нашей валюты, хотя высокие котировки в целом оказывают определенную поддержку рублю. С технической точки зрения, доллар цепляется за уровень 63 руб., который препятствует более внятному восстановлению "деревянного".



В краткосрочной перспективе рубль продолжит отталкиваться от настроений по доллару, который утра в среду торгуется под небольшим давлением. Также на курс российской валюты повлияет оглашение Минфином объема июльских интервенций, который обещает быть еще выше предыдущего рекорда. Определенное влияние на позиции рубля окажут и результаты сегодняшнего аукциона Минфина, на котором ведомство планирует разместить бумаги на 30 млрд руб. Если спрос превысит предложение, а на рынке нефти обойдется без нового приступа фиксации прибыли, сегодня у рубля будет шанс отправить доллар под отметку 63 руб., хотя в целом диапазоны будут ограниченными.





"AK&M" от 04.07.2018