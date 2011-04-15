Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/07/2018
11:24

Падающая нефть развернула рынок

Падающая нефть развернула рынок. Во вторник рост сменился падением. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63.50- 63.50. Поводом к коррекции стало снижение цены на нефть до $77.25. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

ЦБ ожидает приток инвесторов в ОФЗ. Доля нерезидентов этом году сократилась с 35 до 30%, что было вызвано заметным ослаблением рубля в апреле-мае.

Но сейчас, по мнению замглавы ЦБ, ситуация стабилизировалась. При этом в ЦБ не исключают валютных шоков, что является в некоторой степени сюрпризом. По всей видимости, на отток в долгосрочном плане будет влиять рост доходности долларовых бумаг. Если пара USD/RUB достигнет отметки 66, то доля нерезидентов в ОФЗ, на мой взгляд, сократится до 25% или ниже, с сокращение позиций нерезидентов, в свою очередь, негативно повлияет на рубль.

Аналитик ожидает боковую динамику. В США выходной, в связи с этим динамика внешних рынков не дает ориентиров. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 63.00-63.50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2300-2350 п.


"AK&M" от 04.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100