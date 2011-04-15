Падающая нефть развернула рынок. Во вторник рост сменился падением. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63.50- 63.50. Поводом к коррекции стало снижение цены на нефть до $77.25. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.



ЦБ ожидает приток инвесторов в ОФЗ. Доля нерезидентов этом году сократилась с 35 до 30%, что было вызвано заметным ослаблением рубля в апреле-мае.



Но сейчас, по мнению замглавы ЦБ, ситуация стабилизировалась. При этом в ЦБ не исключают валютных шоков, что является в некоторой степени сюрпризом. По всей видимости, на отток в долгосрочном плане будет влиять рост доходности долларовых бумаг. Если пара USD/RUB достигнет отметки 66, то доля нерезидентов в ОФЗ, на мой взгляд, сократится до 25% или ниже, с сокращение позиций нерезидентов, в свою очередь, негативно повлияет на рубль.



Аналитик ожидает боковую динамику. В США выходной, в связи с этим динамика внешних рынков не дает ориентиров. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 63.00-63.50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2300-2350 п.





"AK&M" от 04.07.2018