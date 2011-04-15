Атомэнергопром выкупит пакет акций компании "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" за 45.5 млн руб.

Совет директоров АО "Атомэнергопром" 3 июля согласовал сделку по приобретению пакета акций АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ". Об этом говорится в сообщении компании.



К приобретению планируются 284375 обыкновенных акций "Обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ" допвыпуска номиналом 100 руб. каждая по цене размещения 160 руб. за бумагу на общую сумму 45.5 млн руб.



Совет директоров также принял решение избрать своим председателем Екатерину Ляхову.



Напомним, новый состав совета был избран 29 июня. В него вошли: Е.Ляхова, Кирилл Комаров, Анна Мирошниченко, Илья Ребров и Владислав Корогодин.



АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли. В настоящее время в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: АО "Техснабэкспорт", АО "ТВЭЛ", АО "Концерн Росэнергоатом", предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и другие.



Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по МСФО в 2016 году снизилась на 34.55% до 92.86 млрд руб. со 141.871 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.32% до 699.707 млрд руб. с 658.133 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 12.63% до 139.177 млрд руб. со 159.296 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.68% до 117.855 млрд руб. со 186.131 млрд руб.



Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по МСФО в I квартале 2018 года увеличилась в 3.86 раза до 71.241 млрд руб. с 18.459 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 1.74% до 151.648 млрд руб. со 149.06 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Атомэнергопром" за 2016 год по РСБУ выросла на 16.62% до 72.61 млрд руб. с 62.26 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 42.83% до 541.653 млн руб. с 947.373 млн руб., убыток от продаж увеличился на 26.05% до 1.96 млрд руб. с 1.555 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 12.47% до 74.243 млрд руб. с 66.013 млрд руб.



Чистый убыток АО "Атомэнергопром" по РСБУ в I квартале 2017 года составил 2.89 млрд руб. против прибыли в 1.553 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 26.18 раза до 173.946 млн руб. с 6.643 млн руб.







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