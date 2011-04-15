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04/07/2018
13:23

Автовазбанк выкупил проблемные активы банка "Советский" на средства ЦБ

ЦБ предоставил Автовазбанку (АВБ) депозит на сумму 34.2 млрд руб. для выкупа проблемных активов банка "Советский", который 3 июля был лишён лицензии. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы Банка России.

Депозит Автовазбанку предоставлен сроком на 5 лет. Работу с проблемными активами, выкупленными у банка "Советский", будет вести Фонд непрофильных активов, в который войдут Автовазбанк и "Траст" вместе с присоединившимся к нему Рост-банком.

Банк "Советский" основан в 1990 году, является универсальным кредитно-финансовым институтом, оказывающим услуги физическим и юридическим лицам.

ОАО "Банк АВБ" (АвтоВАЗБанк, Тольятти) основан в 1988 году. Уставный капитал банка составляет 999.924 млн руб. Банк специализируется на кредитовании юрлиц, малого и среднего бизнеса и физлиц, привлечении депозитов физлиц, расчетно-кассовом обслуживании юр- и физлиц. Головной офис расположен в Тольятти, операционные и дополнительные офисы в Центральном и Приволжском федеральных округах, филиалы в Москве, Димитровграде и в Республике Кипр.


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