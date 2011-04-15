Банк "Траст" завершил присоединение Рост Банка

Банк "Траст" завершил юридическую процедуру присоединения Рост Банка. Об этом сообщает издание Banki.ru со ссылкой на материалы банка "Траст".



Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 2 июля 2018 года.

Все обязательства и требования, предусмотренные действующими договорами клиентов с Рост Банком, сохраняют свою силу и выполняются в полном объёме.



Обслуживание клиентов Рост Банка будет производиться в дополнительном офисе "Преображенский" банка "Траст".



ПАО "Банк "Траст" - крупная кредитная организация с широкой филиальной сетью. Приоритетные направления деятельности - розничный бизнес, работа со средним и малым предпринимательством, с корпоративными клиентами. В настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления с участием ЦБ. С 15 марта 2018 года функции временной администрации по управлению банком были полностью возложены на УК ФКБС. С 14 мая 2018 года более 99.9% акций банка принадлежит ЦБ РФ.



По состоянию на 1 июня 2018 года нетто-активы банка - 568.14 млрд руб. (21-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - минус 161.76 млрд руб., кредитный портфель - 271.49 млрд руб., обязательства перед населением - 69.84 млрд руб.



АО "Рост Банк" - крупный столичный банк, ключевыми направления деятельности которого являются кредитование малого и среднего бизнеса, привлечение вкладов населения. С 10 декабря 2014 года проходит процедуру финансового оздоровления. Санатором и владельцем 100% акций кредитной организации выступает президент Бинбанка Микаил Шишханов. 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Рост Банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В Рост Банк была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС. Уже с 15 марта 2018 года функции временной администрации по управлению банком были полностью возложены на УК ФКБС. 14 мая 2018 ЦБ сообщил о том, что стал владельцем свыше 99.9% обыкновенных акций кредитной организации.



По состоянию на 1 июня 2018 года нетто-активы банка составляли 794.81 млрд руб. (15-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - минус 433.91 млрд руб., кредитный портфель - 160.98 млрд руб., обязательства перед населением - 0.15 млрд руб.





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