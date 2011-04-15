Росатом планирует расширить строительство АЭС за рубежом

Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в ближайшее время заключить контракты на строительство АЭС с новыми странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росатома.



В настоящее время Росатом занимает 67% мирового рынка сооружения атомных станций, доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Алексей Лихачёв. По его словам, портфель заказов Росатома сейчас превышает $133 млрд.



"На сегодняшний день у нас 35 энергоблоков уже в качестве контрактов и межправительственных соглашений заключено, это 67% мирового рынка зарубежного строительства [АЭС]", - отметил А.Лихачёв.



Он также уточнил, что "в завершающей стадии находится соглашение о создании двух крупных блоков в Узбекистане". "Надеемся, что ещё целый ряд других стран станут нашими партнёрами и, как принято говорить, странами-новичками в атомной энергетике", - подчеркнул глава Росатома.



Госкорпорация в 2017 году выполнила гособоронзаказ на 100% и установила рекорд по производству электроэнергии. "Все мероприятия госпрограммы [развития атомного энергокомплекса] выполнены: 100% гособоронзаказ, интегральная оценка эффективности реализации госпрограммы - 100% и выполнение основных бизнес-показателей госпрограммы - 104%", - отчитался руководитель госкорпорации.



По его словам, "в прошлом году установлен рекорд - без малого 203 млрд кВт ч выработки, это самая большая цифра за всю историю существования новой России". Он уверен, что "рекорд Советского Союза - 213 млрд кВт ч выработки - достижим в ближайшей перспективе".



ГК "Росатом" образована 18 декабря 2007 года, её ядром является государственный холдинг АО "Атомэнергопром", объединяющий свыше 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские активы атомной отрасли. Помимо этого, госкорпорация управляет атомным ледокольным флотом.



Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны. Корпорация занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, 1-е место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2-е - по запасам урана и 4-е - по объёму его добычи. Росатом также занимает 2-е место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.



"AK&M" от 04.07.2018