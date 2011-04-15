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04/07/2018
13:53

Ингосстрах выплатил возмещение пассажирам, пострадавшим в результате ДТП в Самарской области

СПАО "Ингосстрах" осуществило выплату страхового возмещения родственникам погибшего и пассажирам автобуса, пострадавшим в результате ДТП, которое произошло в январе 2018 года в Самарской области. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Гражданская ответственность компании-перевозчика была застрахована в СПАО "Ингосстрах" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Срок действия договора - с 13 апреля 2017 года по 12 апреля 2018 года.

ДТП произошло на 965 километре автодороги М5 "Урал" в Самарской области. Вследствие отказа тормозной системы грузовой автомобиль с полуприцепом допустил столкновение с легковым автомобилем и маршрутным автобусом. В результате ДТП погиб один человек, двое пассажиров получили тяжелые травмы.

Ингосстрах произвёл расчёт суммы страхового возмещения соответствии с нормативами, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 15.11.2012. В результате двум пострадавшим пассажирам было выплачено возмещение в размере более 1.8 млн руб. Также в соответствии с Федеральным законом об ОСГОП родственникам погибшего пассажира было выплачено 2.025 млн руб.

Федеральный закон N 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков, кроме легкового такси.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 04.07.2018
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