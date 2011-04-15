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04/07/2018
14:35

ФАС возбудила дело против ЦУМа

Московское УФАС России подозревает ЦУМ в нарушении закона "О рекламе". Об этом говорится в сообщении службы.

Торговый дом размещал на московских автобусах рекламу "Лучший выбор; лучшие цены".

Фактически, ЦУМ распространил рекламу, которая содержала некорректное сравнение торгового дома с его конкурентами и не соответствующие действительности сведения о преимуществах ЦУМа перед конкурентами, что противоречит положениям статьи 5 закона "О рекламе". Также в рекламе отсутствовала существенная информация о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования.

Рассмотрение дела назначено на 24 июля.
В случае если нарушение будет доказано, торговому дому грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.



"AK&M" от 04.07.2018
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