ФАС возбудила дело против ЦУМа

Московское УФАС России подозревает ЦУМ в нарушении закона "О рекламе". Об этом говорится в сообщении службы.



Торговый дом размещал на московских автобусах рекламу "Лучший выбор; лучшие цены".



Фактически, ЦУМ распространил рекламу, которая содержала некорректное сравнение торгового дома с его конкурентами и не соответствующие действительности сведения о преимуществах ЦУМа перед конкурентами, что противоречит положениям статьи 5 закона "О рекламе". Также в рекламе отсутствовала существенная информация о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования.



Рассмотрение дела назначено на 24 июля.

В случае если нарушение будет доказано, торговому дому грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.







"AK&M" от 04.07.2018