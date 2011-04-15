ФАС рассматривает дело в отношении Fix Price. Об этом говорится в материалах службы.



В Московское УФАС России поступило заявление агентства AIS, защищающего интересы FIFA, о распространении 20 и 21 июня возле стадиона "Лужники" надувных палок-стучалок с логотипом Fix Price.



Ведомство напоминает, что рекламные и маркетинговые акции в пределах 2-х километров от внешних границ стадионов в дни мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России, а также в фан-зонах являются нарушением Закона о защите конкуренции и Закона о порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России.



В настоящее время Московское УФАС России устанавливает, есть ли в действиях ООО "Бэст Прайс", являющегося владельцем сети магазинов Fix Price и задекларировавшего ввоз данного товара на территорию России, признаки нарушения антимонопольного законодательства.



ООО "Бэст Прайс" развивает сеть магазинов Fix Price с единой ценовой политикой. На сегодняшний день работают магазиноы Fix Price в регионах РФ: Альметьевск, Архангельск, Астрахань, Белгород, Белгородская область, Брянск, Владимир, Волгоград, Волжск, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Курская область, Липецк, Москва, Московская область, Набережные Челны, Нижегородская область, Нижний Новгород, Орел, Пензенская область, Пермь, Псков, Республика Чувашия, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сарапул, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Стерлитамак, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.





"AK&M" от 04.07.2018