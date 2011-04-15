Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/07/2018
17:31

ФАС рассматривает дело в отношении Fix Price

ФАС рассматривает дело в отношении Fix Price. Об этом говорится в материалах службы.

В Московское УФАС России поступило заявление агентства AIS, защищающего интересы FIFA, о распространении 20 и 21 июня возле стадиона "Лужники" надувных палок-стучалок с логотипом Fix Price.

Ведомство напоминает, что рекламные и маркетинговые акции в пределах 2-х километров от внешних границ стадионов в дни мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России, а также в фан-зонах являются нарушением Закона о защите конкуренции и Закона о порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России.

В настоящее время Московское УФАС России устанавливает, есть ли в действиях ООО "Бэст Прайс", являющегося владельцем сети магазинов Fix Price и задекларировавшего ввоз данного товара на территорию России, признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ООО "Бэст Прайс" развивает сеть магазинов Fix Price с единой ценовой политикой. На сегодняшний день работают магазиноы Fix Price в регионах РФ: Альметьевск, Архангельск, Астрахань, Белгород, Белгородская область, Брянск, Владимир, Волгоград, Волжск, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Курская область, Липецк, Москва, Московская область, Набережные Челны, Нижегородская область, Нижний Новгород, Орел, Пензенская область, Пермь, Псков, Республика Чувашия, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сарапул, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Стерлитамак, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.


"AK&M" от 04.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100