Ростехнадзор выявил недочеты на объекте капстроительства АК "АЛРОСА"

Ростехнадзор выявил недочеты на объекте капитального строительства ПАО АК "АЛРОСА". Об этом говорится в сообщении ведомства.



Ленское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело внеплановую проверку объекта капитального строительства АК "Алроса" "Лифтовой восстающий в отм. -320м/-380м" в составе проекта: "Рудник "Удачный". Вскрытие и отработка запасов I очереди. Вскрытие запасов до отм. -580м Корректировка".



При проведении итоговой проверки выявлено расхождение построенного объекта капитального строительства с проектной документацией. По результатам проверочных мероприятий составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.



В отношении лица, допустившего нарушение, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).





"AK&M" от 04.07.2018