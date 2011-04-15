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04/07/2018
18:42

Ростехнадзор выявил недочеты на объекте капстроительства АК "АЛРОСА"

Ростехнадзор выявил недочеты на объекте капитального строительства ПАО АК "АЛРОСА". Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ленское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело внеплановую проверку объекта капитального строительства АК "Алроса" "Лифтовой восстающий в отм. -320м/-380м" в составе проекта: "Рудник "Удачный". Вскрытие и отработка запасов I очереди. Вскрытие запасов до отм. -580м Корректировка".

При проведении итоговой проверки выявлено расхождение построенного объекта капитального строительства с проектной документацией. По результатам проверочных мероприятий составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В отношении лица, допустившего нарушение, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).


"AK&M" от 04.07.2018
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