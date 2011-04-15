В.Путин подписал закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства и переходе к финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Как отмечает столичный Стройкомплекс, закон исключает возможность привлечения средств граждан через жилищные сертификаты, ограничивает привлечение средств через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях и вводит солидарную ответственность бенефициаров застройщиков за причиненные дольщикам убытки.



С 1 июля 2018 года даже для тех проектов, которые уже реализуются, предлагается ввести банковское сопровождение. Каждый застройщик должен открыть отдельный счёт в уполномоченном банке и вести все расчёты только с него. При этом банк будет оценивать целевое назначение всех платежей.



Для проектов, которые будут начаты с 1 июля 2018 года, банковское сопровождение также включает право банка останавливать проведение расчётов, если возникнет подозрение на нецелевое использование средств.



Закон предусматривает поэтапный переход к новой модели финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов. С 1 июля 2018 года их использование при привлечении средств дольщиков будет носить добровольный характер, с 1 июля 2019 года - обязательный.



При этом на средства дольщиков на эскроу-счетах будет распространяться система страхования вкладов, а максимальное возмещение по такому счету станет возможно в пределах 10 млн руб.



Застройщикам предоставляется возможность возводить дома по нескольким разрешениям на строительство в рамках одного проекта планировки территории и привлекать целевые займы от основного общества с установлением ограничений по их объему (20% от стоимости стройки) и размеру процентной ставки. Ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ более чем на 2 процентных пункта.



Застройщики будут вправе осуществлять продажу и аренду нежилых помещений и машиномест в объекте недвижимости с момента выдачи им разрешения на ввод дома в эксплуатацию.





"AK&M" от 04.07.2018