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04/07/2018
15:23

В.Путин подписал закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства и переходе к финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечает столичный Стройкомплекс, закон исключает возможность привлечения средств граждан через жилищные сертификаты, ограничивает привлечение средств через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях и вводит солидарную ответственность бенефициаров застройщиков за причиненные дольщикам убытки.

С 1 июля 2018 года даже для тех проектов, которые уже реализуются, предлагается ввести банковское сопровождение. Каждый застройщик должен открыть отдельный счёт в уполномоченном банке и вести все расчёты только с него. При этом банк будет оценивать целевое назначение всех платежей.

Для проектов, которые будут начаты с 1 июля 2018 года, банковское сопровождение также включает право банка останавливать проведение расчётов, если возникнет подозрение на нецелевое использование средств.

Закон предусматривает поэтапный переход к новой модели финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов. С 1 июля 2018 года их использование при привлечении средств дольщиков будет носить добровольный характер, с 1 июля 2019 года - обязательный.

При этом на средства дольщиков на эскроу-счетах будет распространяться система страхования вкладов, а максимальное возмещение по такому счету станет возможно в пределах 10 млн руб.

Застройщикам предоставляется возможность возводить дома по нескольким разрешениям на строительство в рамках одного проекта планировки территории и привлекать целевые займы от основного общества с установлением ограничений по их объему (20% от стоимости стройки) и размеру процентной ставки. Ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ более чем на 2 процентных пункта.

Застройщики будут вправе осуществлять продажу и аренду нежилых помещений и машиномест в объекте недвижимости с момента выдачи им разрешения на ввод дома в эксплуатацию.


"AK&M" от 04.07.2018
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