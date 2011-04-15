Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/07/2018
18:48

В Новой Москве построят около 180 км трамвайных путей

В Новой Москве построят около 180 км трамвайных путей, сообщил столичный Стройкомплекс.

Длина трамвайных линий в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) может составить 48 км к 2025 году, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. "А к 2035 году длина трамвайных линий вырастет до 178 км. Увеличение протяженности сети легкого рельсового транспорта в ТиНАО значительно улучшит возможности перевозки пассажиров", - сказал В.Жидкин.

Строительство линий легкого рельсового транспорта планируется по направлениям: Внуково - Остафьево - поселение Щербинка (около 26 км); в пос. Коммунарка (около 12 км); станция метро "Мамыри" - городской округ Троицк (около 24 км); Варшавское шоссе - дер. Андреевское - дер. Яковлево - городской округ Троицк (около 18 км); ж/д станция Мичуринец - АДК в Коммунарке - ж/д станция Бутово (22 км); пос. Коммунарка - дер. Андреевское (около 7 км); станция метро "Саларьево" - город Московский - пос. Марьино (около 15 км); поселение Рязановское - дер. Андреевское - дер. Десна - пос. Филимонки (около 30 км); Марьино - Бурцево - Акиньшино (17 км) и другие маршруты.

В.Жидкин напомнил, что Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, в конце прошлого года одобрила проект планировки трамвайной линии от трассы Солнцево - Бутово - Видное до Троицка. "Она может быть построена уже в 2022 году. Здесь появятся четыре разворотных кольца и 14 остановок. Трамвайная линия будет обособленной, в местах ее пересечения с автодорогами установят светофоры, обеспечивающие приоритетное движение трамвая", - уточнил В.Жидкин.


"AK&M" от 04.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100