В Новой Москве построят около 180 км трамвайных путей, сообщил столичный Стройкомплекс.



Длина трамвайных линий в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) может составить 48 км к 2025 году, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. "А к 2035 году длина трамвайных линий вырастет до 178 км. Увеличение протяженности сети легкого рельсового транспорта в ТиНАО значительно улучшит возможности перевозки пассажиров", - сказал В.Жидкин.



Строительство линий легкого рельсового транспорта планируется по направлениям: Внуково - Остафьево - поселение Щербинка (около 26 км); в пос. Коммунарка (около 12 км); станция метро "Мамыри" - городской округ Троицк (около 24 км); Варшавское шоссе - дер. Андреевское - дер. Яковлево - городской округ Троицк (около 18 км); ж/д станция Мичуринец - АДК в Коммунарке - ж/д станция Бутово (22 км); пос. Коммунарка - дер. Андреевское (около 7 км); станция метро "Саларьево" - город Московский - пос. Марьино (около 15 км); поселение Рязановское - дер. Андреевское - дер. Десна - пос. Филимонки (около 30 км); Марьино - Бурцево - Акиньшино (17 км) и другие маршруты.



В.Жидкин напомнил, что Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, в конце прошлого года одобрила проект планировки трамвайной линии от трассы Солнцево - Бутово - Видное до Троицка. "Она может быть построена уже в 2022 году. Здесь появятся четыре разворотных кольца и 14 остановок. Трамвайная линия будет обособленной, в местах ее пересечения с автодорогами установят светофоры, обеспечивающие приоритетное движение трамвая", - уточнил В.Жидкин.





"AK&M" от 04.07.2018