Роскачество назвало характеристики идеального арбуза. Об этом говорится в материалах ведомства.



Эксперты подчёркивают, что качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки, а также не должен содержать лишней влажности. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: побитостей, рубцов и трещин. Важно подчеркнуть, что качество продукта сохраняется тогда, когда общая площадь внешний повреждений, вызванных трением или погрузочно-разгрузочными работами, не превышает одной восьмой части поверхности плода. Если говорить о внутреннем содержании продукта, то его мякоть должна быть зрелой (но не перезрелой), сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами. Что касается стебля арбуза, его длина не должна превышать 5 см.



В рамках исследования Роскачество сравнит ранние и поздние арбузы, которые продаются в разных точках реализации: в супермаркетах, на рыночных развалах и даже в кузове машины "у дороги". Так, эксперты проверят, есть ли разница между тем, где именно покупать арбузы, и влияет ли место продажи на их качество и безопасность.



Ягоды будут проверены по 174 параметрам, в лабораторных условиях эксперты проверят микробиологические показатели (КМАФАнМ, кишечная палочка, плесень и дрожжи), а также проведут исследования на зараженность вредителями, некаратинными грибными болезнями и вирусологическими болезнями (мозаичная болезнь арбуза). Кроме того, по аналогии с практикой зарубежных организаций, осуществляющих сравнительные испытания продукции и мониторинг качества товаров, профессиональные аттестованные дегустаторы проведут органолептическую оценку продукта (запах и вкус, состояние плодов и степень зрелости).



Важным вектором исследования Роскачества станет тщательная проверка арбузов на наличие нитратов и пестицидов - значительная доля проверяемых параметров отведена именно этим показателям.



Определить уровень спелости и, в том числе, сладости арбуза поможет исследование на количество в мякоти плода растворимых сухих веществ, то есть сахара: лактозы, глюкозы и сахарозы. Эксперты отмечают, что минимальный показатель по сухим веществам ровняется 11% (стандартный показатель в бахчеводстве). Если количество сухих веществ ниже, то плод либо не дозрел, либо сорт самого арбуза не предполагает ярковыраженный сладкий вкус.





"AK&M" от 04.07.2018