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04/07/2018
15:12

Потребление электроэнергии в России в июне выросло на 2.4% до 77.9 млрд кВт ч

Потребление электроэнергии в России в июне 2018 года выросло на 2.4% до 77.9 млрд кВт ч по сравнению с июнем 2017 года. Об этом говорится в сообщении ОАО "СО ЕЭС".

Суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергосистеме РФ, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме Центральной и Западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

В июне текущего года выработка электроэнергии в России составила 79 млрд кВт ч, что на 2.4% больше аналогичного показателя 2017 года. Электростанции ЕЭС России произвели 77.6 млрд кВт ч, что также на 2.4% больше, чем в июне прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России за этот период несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 38.1 млрд кВт ч, что на 0.2% больше, чем годом ранее. Выработка ГЭС составила 18.1 млрд кВт ч (+0.3%), выработка АЭС - 16.7 млрд кВт ч (+8.8%), выработка электростанций промышленных предприятий - 4.6 млрд кВт ч (+7.1%).

Максимум потребления мощности в июне 2018 года составил 119016 МВт, что на 3.3% выше аналогичного показателя 2017 года.

Увеличение потребления электроэнергии и мощности в июне связанно с более высокой среднемесячной температурой наружного воздуха. Так, среднемесячная температура воздуха по ЕЭС России в прошлом месяце составила 17.1°C что на 0.8°C выше аналогичного показателя 2017 года.

Максимальный уровень потребления электрической мощности, достигнутый в июне 2018 года, соответствует новому летнему максимуму потребления. 29 июня - в день достижения исторического максимума - превышение фактической температуры по ЕЭС России над среднемноголетними значениями составило 3°С.



"AK&M" от 04.07.2018
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