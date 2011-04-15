Потребление электроэнергии в России в июне выросло на 2.4% до 77.9 млрд кВт ч

Потребление электроэнергии в России в июне 2018 года выросло на 2.4% до 77.9 млрд кВт ч по сравнению с июнем 2017 года. Об этом говорится в сообщении ОАО "СО ЕЭС".



Суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергосистеме РФ, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме Центральной и Западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.



В июне текущего года выработка электроэнергии в России составила 79 млрд кВт ч, что на 2.4% больше аналогичного показателя 2017 года. Электростанции ЕЭС России произвели 77.6 млрд кВт ч, что также на 2.4% больше, чем в июне прошлого года.



Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России за этот период несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 38.1 млрд кВт ч, что на 0.2% больше, чем годом ранее. Выработка ГЭС составила 18.1 млрд кВт ч (+0.3%), выработка АЭС - 16.7 млрд кВт ч (+8.8%), выработка электростанций промышленных предприятий - 4.6 млрд кВт ч (+7.1%).



Максимум потребления мощности в июне 2018 года составил 119016 МВт, что на 3.3% выше аналогичного показателя 2017 года.



Увеличение потребления электроэнергии и мощности в июне связанно с более высокой среднемесячной температурой наружного воздуха. Так, среднемесячная температура воздуха по ЕЭС России в прошлом месяце составила 17.1°C что на 0.8°C выше аналогичного показателя 2017 года.



Максимальный уровень потребления электрической мощности, достигнутый в июне 2018 года, соответствует новому летнему максимуму потребления. 29 июня - в день достижения исторического максимума - превышение фактической температуры по ЕЭС России над среднемноголетними значениями составило 3°С.







"AK&M" от 04.07.2018