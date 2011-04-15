Крым продал с аукциона санатории "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" за 1.5 млрд руб.

В Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма состоялись аукционы по продаже имущества, находящегося в государственной собственности республики, в процессе приватизации. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Первым прошёл аукцион по продаже акций АО "Санаторий "Мисхор", составляющих 100% уставного капитала общества. По итогам торгов пакет акций был продан за 380.264 млн руб.



Минимущество также выступило организатором второго аукциона по продаже 100% обыкновенных акций АО "Санаторий "Ай-Петри". Победитель приобрёл этот санаторий за 416.43 млн руб.



На третьем аукционе, проведённом Минимуществом, были реализованы акции АО "Санаторий "Дюльбер", которые были проданы за 702.764 млн руб.



"Сегодня прошли аукционы по продаже находящихся в государственной собственности Республики Крым акций трёх акционерных обществ. Это санатории с большой историей, расположенные в уникальных местах республики. Вместе с тем нельзя не отметить, что высокий уровень износа указанных здравниц требует значительных инвестиций. В связи с этим республикой было принято решение о продаже государственных акций", - рассказала замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Оксана Лахина.



Победителем всех трёх аукционов стало ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов". Договоры купли-продажи акций с победителем должны быть заключены в течение 5 рабочих дней. Право собственности на приобретенные акции перейдёт к покупателю после их полной оплаты.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"