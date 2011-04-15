Продажа 51% акций румынской "дочки" КазМунайГаза китайской CEFC отменена

Сделка по продаже китайской CEFC 51% акций дочерней структуры АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в Румынии - компании Kazmunaygaz International (KMGI) - не состоялась. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.



Напомним, в конце 2016 года КазМунайГаз согласился продать CEFC контрольный пакет акций в своём румынском бизнесе, включающем нефтеперерабатывающие заводы и сеть АЗС в Европе. Сделка должна была обеспечить китайской компании вхождение на европейский рынок, а казахстанской - финансовые инвестиции.



В начале года стало известно, что китайские власти заподозрили главу CEFC в экономических преступлениях, но КазМунайГаз утверждал, что это не повлияет на подписание контракта, и ожидал закрытия сделки в конце июня 2018 года.



В КазМунайГазе подтвердили, что сделки не было. "На текущий момент сделка по продаже 51% акций в KMG International N.V. не состоялась. В настоящее время НК КМГ рассматривает различные варианты дальнейших действий", - сообщила пресс-служба КазМунайГаза на запрос Reuters.



Компания CEFC не ответила на просьбу издания прокомментировать судьбу контракта. А три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что сделка не состоялась. "Сделки не будет", - заявил Reuters высокопоставленный казахстанский чиновник. На вопрос, предлагались ли акции KMGI другим компаниям, он ответил: "Процесс длинный, есть различный интерес".



Два высокопоставленных китайских чиновника, знакомые с ходом сделки, подтвердили, что она провалилась. Один из них сказал, что CEFC должен был заплатить около $50 млн в качестве депозита, но компания не смогла это сделать в установленный срок - до 30 июня.



Казахстанский чиновник уточнил, что КазМунайГаз не ожидает от CEFC никакой компенсации за несостоявшуюся сделку. Пресс-служба КазМунайГаза ранее сообщала изданию, что в соответствии с подписанными документами предоплата за реализацию актива не предусматривалась.



Напомним, в мае текущего года консорциум международного трейдера Glencore и Суверенного фонда Катара отказался от продажи 14.16% Роснефти CEFC.



АО "Национальная компания "КазМунайГаз" через KMGI владеет 54.63-процентной долей Rompetrol Rafinare S.A. (оператор НПЗ Petromidia, Vega и нефтехимического комплекса). Остальные 44.69% принадлежат румынскому государству.



Румынские НПЗ Казмунайгаза в 2017 году увеличили объём переработки нефти на 5%: переработка Petromidia составила 5.662 млн т против 5.408 млн т годом ранее, Vega - 373 тыс. т против 354 тыс. т.



Сеть автозаправочных станций группы KMGI под брендом Rompetrol насчитывает более 1 тыс. объектов в Румынии, Молдавии, Грузии, Болгарии, а также 100 АЗС - во Франции и Испании под брендом Dyneff совместно с СEFC, которая купила 51.49% акций сети в декабре 2015 года.



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