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04/07/2018
16:06

Повышение ставки НДС с 18% до 20% приведет к временному ускорению инфляции, МЭР

Запланированное повышение ставки НДС с 18% до 20% приведет к временному ускорению инфляции. Доля товаров и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине, оставляет 76%. Соответственно, "счетный" вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% оценивается в 1.3 п.п. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.

Кроме того, будут иметь место два противоположных по направлению "вторичных эффекта": рост инфляционных ожиданий и частичная абсорбция эффекта повышения НДС за счет маржи производителей и продавцов, которые будут сопоставимы по масштабу. Вероятно, эффект роста инфляционных ожиданий реализуется уже в текущем году и приобретет форму "потребления впрок" товаров длительного пользования, на которые население будет ждать роста цен.

С учетом описанного эффекта прогнозируется, что инфляция с текущих уровней ускорится до 3.1% г/г в декабре 2018 года.

С учетом проведения Банком России денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 год составит 4.3% г/г, что в целом является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4%.

По мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция, вероятно, опустится ниже 4% (прогноз инфляции на конец 2020 года составляет 3.8% г/г). Темп роста ВВП может опуститься ниже 1% г/г ко II кварталу 2019 года, по итогам 2019 года темп роста ВВП прогнозируется на уровне 1.4%.

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