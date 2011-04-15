Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 июля 2018 года



ЛОПАСТЯМ УКАЗ НЕ ПИСАН

ПЕРЕДАЧА ОАК "РОСТЕХУ" ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ-ЗА "ВЕРТОЛЕТОВ РОССИИ"



Как выяснил "Ъ", одобренный президентом РФ Владимиром Путиным план передать Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) в "Ростех" столкнулся со сложностями. По данным "Ъ", в первой версии президентского указа об этом появился пункт о создании единой компании на базе ОАК и холдинга "Ростеха" "Вертолеты России". Это не было согласовано с частными акционерами ОАК и "Вертолетов России", в том числе из ОАЭ: при объединении компаний они могли требовать выкупа своих акций, оцениваемых в сумму свыше 30 млрд руб. Минпромторг попытался исключить этот пункт из проекта, обратившись к премьеру Дмитрию Медведеву, но тот потребовал "просчитать все еще раз".





"КАЛАШНИКОВ" НАЦЕЛИЛСЯ НА СПРОС

КОНЦЕРН ПОДГОТОВИЛ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН "ОБ ОРУЖИИ"



"Ъ" удалось ознакомиться с текстом законопроекта, который концерн "Калашников" - крупнейший разработчик и производитель стрелковой продукции - разрабатывал для усовершенствования закона "Об оружии". Суть изменений сводится к увеличению разрешенного для владения количества оружия до десяти единиц на человека, увеличению емкости магазина охотничьего оружия для учебных и тренировочных стрельб, сокращению сроков стажа для приобретения нарезного охотничьего оружия. Помимо этого, планируется создать законодательную базу для обеспечения ремонта и сервисного обслуживания уже имеющегося на руках оружия. Документ, по сведениям "Ъ", будет внесен в Госдуму уже в ближайшее время.





ALIEХPRESS ДОСТАВИЛ В РОССИЮ TAOBAO

ALIBABA GROUP ВЫВОДИТ НА РЫНОК ЕЩЕ ОДИН ПРОЕКТ



Китайская Alibaba Group, уже представленная в России AliExpress и Tmall, запускает на этом рынке еще одну из своих крупнейших торговых площадок - Taobao. Этот маркетплейс впервые выходит за пределы китайского рынка, где его оборот превышает $400 млрд в год. Товары на Taobao дороже, чем на AliExpress, что может помочь росту доли Alibaba в России, но с позиционированием брендов могут возникнуть трудности, предупреждают эксперты.





ФОНДА ОКАЗАЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО

В "СПРАВЕДЛИВОЙ ПОМОЩИ ДОКТОРА ЛИЗЫ" МЕНЯЕТСЯ РУКОВОДСТВО



Как стало известно "Ъ", попечительский совет фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" рекомендовал общему собранию членов организации прекратить полномочия нынешнего правления фонда, а также президента организации Ксении Соколовой, возглавившей благотворительный фонд после гибели в конце 2016 года в авиакатастрофе Елизаветы Глинки. Члены попечительского совета объясняют это, в частности, необходимостью "активизации" работы фонда. Новым президентом фонда попечительский совет видит Татьяну Константинову, которая сейчас является исполнительным директором фонда поддержки слепоглухих людей "Соединение".





СТАДИОН СТОИТ, А ДЕЛО ЕГО ИДЕТ

ЗАКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ "АРЕНЫ БАЛТИКА" В КАЛИНИНГРАДЕ





Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела о хищении более 752 млн руб. при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде, на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу. Трое его фигурантов уже знакомятся с материалами расследования. Приговор по их делу следствие рассчитывает использовать как доказательство вины совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которым инкриминируется организация преступного сообщества.





"НАДЕЮСЬ, ЧТО НАМ НЕ ПРИДЕТСЯ ВВОДИТЬ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ ДРАКОНОВСКИЕ МЕРЫ"



АМЕРИКАНСКИЙ СЕНАТОР ДЖОН НИЛИ КЕННЕДИ ОБ ИТОГАХ ВИЗИТА В МОСКВУ



В России впервые за многие годы побывала делегация членов Сената и Палаты представителей США. Один из ее участников - сенатор от штата Алабама Джон Нили Кеннеди рассказал корреспонденту "Ъ" Елене Черненко о том, что американцы пытались донести до своих собеседников и что услышали в ответ.





РЫНОК СМАРТФОНОВ ПОДДЕРЖАЛИ ЦЕНОЙ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВ ВЫРОСЛА



Средняя цена смартфонов на российском рынке по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 20%, следует из данных ритейлеров. Это объясняется как удачным стартом флагманов корейской Samsung, так и продажами американской Apple, удерживающей лидерство по выручке. Весь рынок смартфонов в России по итогам первого полугодия 2018 года увеличился на 23%, превысив 195 млрд руб.





ФОНДСЕРВИСБАНК ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КОСМОС

ОЗДОРОВЛЕНИЕ БАНКА НАЧНЕТСЯ С КЛИЕНТОВ



Фондсервисбанк, получивший нового санатора в лице "Роскосмоса", ожидают значительные перемены. Руководство госкорпорации планирует вернуть клиентов из числа компаний ракетно-космической отрасли, которых банк лишился за время финансового оздоровления. Эксперты считают, что для привлечения клиентуры будет задействован ресурс "Роскосмоса", но на фоне высокой конкуренции санатору будет сложно сделать выгодные предложения предприятиям космической сферы.





НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КАПИТАЛЫ

У РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ ПЛОХО ПРОДАЮТСЯ И АКЦИИ, И ОБЛИГАЦИИ



Во втором квартале российские эмитенты привлекли на рынках долгового и акционерного капитала $5,2 млрд, это минимальный квартальный результат с начала 2015 года. Повышение ставки в США и торговая война между этой страной и Европой и КНР осложнили ситуацию для всех развивающихся рынков, а на российском реализовался и риск расширения санкций. Пока инвесторы сохраняют интерес только к сделкам слияния и поглощения.





ЛОМУ ЗАКРЫВАЮТ ЧЕРНОЕ МОРЕ

ЕГО ЭКСПОРТ С ЮГА РОССИИ МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ



После того как правительство на полгода запретило экспорт стального лома из основных портов Дальнего Востока, чтобы помочь с сырьем "Амурметаллу", аналогичные меры могут принять и для поддержки Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ) на Кубани. С инициативой выступили власти края, Минпром, по данным "Ъ", должен провести совещание 6 июля. Против резко выступают переработчики лома, указывая, что ограничения противоречат нормам ВТО и вредят отрасли.





"ГРАНЕЛЬ" ЗАЕДЕТ В ДОЛГОПРУДНЫЙ

ДЕВЕЛОПЕР ЗАСТРОИТ КОМБИНАТ



Территория Московского камнеобрабатывающего комбината (МКК) в Долгопрудном, которую в разное время контролировали структуры "Интеко" и СУ-155, наконец может быть застроена. Ставшая собственником объекта группа "Гранель" планирует инвестировать 22 млрд руб. в строительство на 37,2 га земли более чем 400 тыс. кв. м недвижимости и паркового комплекса. Консультанты предупреждают, что проекту придется столкнуться с сильным конкурентным окружением.





ОТ OPTIMA ЖДУТ ПЛАТЕЖЕЙ

КРЕДИТОРЫ IT-ХОЛДИНГА ТРЕБУЮТ БОЛЕЕ 327 МЛН РУБЛЕЙ



Структура группы IT-компаний Optima, в которую инвестировал Газпромбанк, с начала года получила 19 исков от контрагентов более чем на 327 млн руб. В самой Optima трудности объясняют задержкой платежей по госконтрактам. Проблемы могут быть связаны и с неудачной диверсификацией бизнеса акционеров Optima, еще недавно входившей в топ-20 крупнейших IT-компаний на рынке, считают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 05.07.2018