Дайджест газеты "Ведомости" от 5 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 5 июля 2018 года.





КРЕМЛЬ СПАСАЕТ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ



Кремль активизирует работу по пиар-сопровождению пенсионной реформы. Время для контрпропаганды упущено, считают эксперты.



В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе, рассказали "Ведомостям" несколько близких к Кремлю человек. Один из них уточнил, что штаб работает уже около двух недель, но отказался сказать, кто в него входит.



Администрация привлекла к решению проблемы негативного информационного фона реформы пул экспертов и политтехнологов, с которыми сейчас работает, тему планируют отыгрывать в самое ближайшее время, говорят еще два собеседника, близких к Кремлю. Это давняя практика, администрация при любом руководстве традиционно обращается к экспертам, в том числе для содействия в решении конкретных проблем, добавляет один из них.



Штаба как такового не будет.



ЕВРОПА ДОРОЖИТ ГАЗОМ



Еврокомиссия не станет раздражать "Газпром" до начала переговоров о транзите газа через Украину - перенесено рассмотрение поправок к газовой директиве, регулирующих "Северный поток - 2".



Комитет постоянных представителей Евросоюза 20 июня решил отложить обсуждение поправок к газовой директиве ЕС до проведения трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и ЕС о продлении транзитного контракта через Украину, рассказали "Ведомостям" два человека, знакомых с его участниками.



Газовая директива - один из основополагающих документов энергетического законодательства Европы, направленного на развитие конкуренции в этой сфере. В частности, применительно к газопроводам она требует разделения функций транзитера и поставщика, а также допуска к поставкам по трубе третьих сторон.





"С РЫНКА УЙДЕТ ДЕШЕВОЕ ЖИЛЬЕ"



Леонид Казинец о том, как застраивал самую дорогую землю в Москве, почему не считает себя богатым человеком и кто зарабатывает на девелопменте.



Владелец компании "Баркли" Леонид Казинец относится к девелоперам первой волны - тем, кто открывал бизнес в начале 1990-х и работал на рынке, который практически не регулировался. Конкурсов не было, все решали связи. Вплоть до того, что контракты на застройку центральных районов Москвы можно было получить по устной договоренности с чиновниками префектуры. Например, Казинцу предлагали инвестиционный контракт на застройку всей Остоженки: "Отказался, зачем мне вся Остоженка, взял несколько домов в работу".



Тем не менее "Баркли" известна как компания, строившая самые дорогие дома в самом дорогом районе Москвы. Сейчас Казинец говорит, что именно он с партнерами "раскрутил Остоженку до небес". Сегодня компания практически не строит небольшие клубные дома - в работе в основном большие проекты.





ОТПРАВИТЬ БОССА НА ПЕНСИЮ



Что ждет топ-менеджеров после повышения пенсионного возраста. И будут ли работодатели избавляться от пожилых начальников.



Российским управленцам еще далеко до пенсии, показал опрос 262 руководителей и менеджеров по персоналу, проведенный хедхантинговым агентством "Контакт". Цель опроса - выяснить, как увеличение пенсионного возраста повлияет на трудоустройство руководителей старше 50 лет. Напомним, что, если законопроект о повышении пенсионного возраста будет принят, женщины будут выходить на пенсию с 63 лет (сейчас - с 55 лет), а мужчины - с 65 вместо 60 лет.



Оказалось, что российских топ-менеджеров пенсионная реформа затронет все же меньше, нежели рядовых работников. Большинство респондентов (64,5%) сообщили, что в их компании доля сотрудников старше 50 лет в менеджменте высшего и среднего звена не превышает и 5%. Больше всего управленцев старшего поколения в медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве, тяжелой промышленности, авиастроении и топливно-энергетическом комплексе.





АКИНФЕЕВ ПОПУЛЯРНЕЕ ПУТИНА



Матч сборной России и Испании вошел в тройку самых рейтинговых спортивных телетрансляций за 20 лет.



Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Россия - Испания хотя бы минуту посмотрели по телевизору 23,8 млн россиян старше 4 лет, или больше трети жителей крупных городов страны (охват передачи), следует из данных аналитической компании MediaScope. Матч прошел 1 июля, в прямом эфире его показал телеканал "Россия 1" (входит в госхолдинг ВГТРК), трансляцию смотрели 57,7% зрителей, у которых был включен телевизор (доля передачи).



Героем матча стал вратарь Игорь Акинфеев.



"НАТАЛИ ТУРС" ВЗЯЛА ПАУЗУ ДО ОСЕНИ



"Натали турс" аннулировала все путевки, но надеется, что с осени продажи удастся восстановить. Туроператор пытается найти стратегического инвестора.



Туроператор "Натали турс" аннулирует все забронированные и оплаченные туристические путевки с 4 июля по 30 сентября из-за финансовых проблем, сообщил совладелец и президент туроператора Владимир Воробьев.



"Натали турс" основана в 1992 г. и ранее входила в топ-5 крупнейших российских туроператоров. Компания принадлежит Воробьеву и его супруге Наталье. На прошлой неделе "Натали турс" проинформировала турагентства об отмене чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Туроператор не мог выплатить деньги отелям, которые он контрактовал, рассказывал "Ведомостям" знакомый с менеджерами компании человек.





ПЛАЦКАРТНЫЙ ВАГОН



Одно из главных впечатлений от чемпионата мира по футболу в России бразилец Уго получил даже не в Саранске.



Одно из главных впечатлений от чемпионата мира по футболу в России бразилец Уго получил даже не в Саранске - а что Саранск? чисто, аккуратно, спокойно по дороге от вокзала до стадиона и обратно, - а от плацкартного вагона, где пришлось ему провести дважды по девять часов, чтоб посмотреть мировой саранский футбол. У них-то, в Бразилии, железнодорожный транспорт не развит, плацкарта нет. Уго, заметим, человек бывалый, бегал марафон, по своей инвестиционно-финансовой специальности бывал много где, например в Уганде, - и все равно: российский плацкарт, даже причесанный по случаю футбола, никак не отпускает бразильца. Хорошо его понимаю.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 05.07.2018