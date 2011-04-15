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05/07/2018
09:39

Повтор! Инфляция в РФ с 26 июня по 2 июля составила 0.2%, с начала года - 2%

Инфляция в РФ с 26 июня по 2 июля составила 0.2%, с начала года - 2%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю куры подорожали на 1.7%, пшено - на 0.8%, свинина, сахар-песок, мука и маргарин - на 0.2-0.3%. Одновременно яйца куриные подешевели на 0.7%, молоко пастеризованное - на 0.2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.3%, при этом помидоры стали дешевле на 9.2%, капуста белокочанная - на 8.9%, огурцы - на 8.3%. В то же время цены на морковь выросли на 4.8%, картофель, лук и яблоки - на 0.6-1.6%.

Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 2.1-3.1%, плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0.5%.


"AK&M" от 04.07.2018
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