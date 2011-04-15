ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Таатта"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Таатта" (Якутск). Об этом сообщается на сайте ЦБ.



Проблемы в деятельности банка "Таатта" возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. При этом банк осуществлял "схемные" операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, подчеркивает ЦБ.



Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, дважды направлялась Банком России в правоохранительные органы.



ЦБ неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение и запрет на привлечение денежных средств физических лиц.



Банк "Таатта" - участник системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июня 2018 года кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе РФ.





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