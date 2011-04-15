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05/07/2018
10:20

Главным фактором роста нефтяных котировок стало снижение запасов нефти в США

На вчерашних торгах нефтяные котировки немного выросли. Главным фактором роста стало снижение запасов нефти в США, которое было вызвано простоем производственных мощностей, а также напряженность на Ближнем Востоке, где американские санкции угрожают иранскому экспорту. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

Наращивание добычи странами ОПЕК+ не компенсирует потери рынка. Если ситуация не стабилизируется, цена "черного золота", которая сейчас составляет 77$ за баррель марки Brent, продолжит свой рост.

Российская валюта очень сдержанно реагирует на рост нефтяных котировок. На утро четверга курс ЦБ составляет 63.23 рубля за доллар. В этом месяце снизится давление на рубль со стороны Минфина, который планирует выделить на покупку валюты с 6 июля по 6 августа 347.7 млрд руб., что на 32 млрд руб. меньше, чем в прошлом месяце.

Также, поддержку отечественной валюте оказывает и приближающаяся встреча президентов России и США. В преддверии нее растет приток иностранного капитала. Но давление оказывает ужесточение монетарной политики мировыми Центробанками, а также разгорающееся торговое противостояние США с Китаем и ЕС.

Ввиду всех факторов прогнозируемый курс российской валюты к концу недели составит 63-63.40 рубля за доллар.


"AK&M" от 05.07.2018
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