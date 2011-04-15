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05/07/2018
10:19

Рынок оживится лишь после обеда, полагают аналитики

Вчера торги на Московской бирже проходили вяло в отсутствие внешних индикаторов в связи с выходным в США. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.

Сегодня с утра внешний фон складывается слабо-негативный: американские фьючеры теряют 0.1%, чуть более чем на 0.5% просела нефть. Поэтому открытие российского рынка акций может произойти в очень небольшом минусе.

Если внешний фон ухудшится, то индекс Мосбиржи попытается продавить поддержку 2300 пунктов и закрепиться ниже. Но даже в этом случаем поводов для паники и распродаж не будет. Похоже, на российском рынке появляются свежи деньги накануне встречи Д.Трампа с В.Путиным, и пока покупки выглядят более привлекательными.

Все говорит о том, что до обеда торги будут проходить вяло в отсутствие значимых новостей. Ближе к вечеру ждем усиления динамики американских фьючерсов, что отразится и на нашем рынке, подчеркивает аналитик.

Сегодня Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые определят тренд котировок нефти до конца недели. Пока же нефть не уйдет далеко от отметки $78 за баррель. Существенное снижение запасов нефти может двинуть котировки сырья в район $79 долларов, где лонги стоит закрывать.

Вплотную к отметке 1.17 подошла пара евро-доллар. Ослабление американской валюты на мировом рынке поддержит рубль, который в очередной раз попытается уйти ниже уровня 63.


"AK&M" от 05.07.2018
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