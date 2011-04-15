ВТБ провёл исследование транзакционной активности клиентов в городах-участниках чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в сообщении банка.



В ходе исследования ВТБ изучал транзакционную активность клиентов в местах, где установлены pos-терминалы банка. Траты анализировались в категориях "Бары/рестораны", "Отели", "Сувениры", и "Транспорт".



Согласно полученным данным, во время проведения группового этапа общее число операций по картам в городах-участниках чемпионата мира превысило 10 млн. Средний чек составил 1.7 тыс. руб. Наибольший объём транзакций зафиксирован в категории "Транспорт" (14 млрд руб.). На втором месте по размеру трат - места общественного питания: здесь футбольные фанаты потратили 3.2 млрд руб. Далее следуют отели (486 млн) и сувенирные лавки (60 млн).



Среди городов по объёму трат лидирует Москва (16.2 млрд руб.). По данным ВТБ, в данном регионе только оборот в категории "Отели" вырос в 1.6 раза (до 444 млн руб.), в барах и ресторанах - в 1.3 раза (до 2.8 млрд руб.).



Вторым в списке с большим отрывом стал Екатеринбург, где во время группового этапа объём транзакций достиг 211 млн руб. В Казани за время чемпионата болельщики оставили около 146 млн руб. В Санкт-Петербурге фанаты потратили почти 68 млн руб., в Волгограде - 64 млн, в Калининграде - 50 млн, в Нижнем Новгороде - около 38 млн, в Самаре - 32 млн, а в Саранске - 5 млн.



Общий объём операций во время группового этапа ЧМ в Сочи составил 43 млн руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 05.07.2018