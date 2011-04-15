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05/07/2018
12:39

Кабмин внес в Госдуму законопроект, изменяющий порядок изъятия земельных участков для муниципальных нужд

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Законопроект уточняет порядок определения (изменения) границ населённых пунктов в составе документов территориального планирования муниципальных образований. Предлагается установить, что карта границ населённого пункта действует в части, не противоречащей сведениям о таких границах, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Устанавливается возможность включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию (осуществляемому по инициативе правообладателей земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обременённых правами третьих лиц земельных участков для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур при условии, что такие земельные участки являются смежными по отношению к территории, подлежащей комплексному развитию.

В соответствии с предлагаемыми законопроектом изменениями, применительно к земельным участкам, находящимся в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории или о комплексном развитии, градостроительные планы будут выдаваться только при наличии документации по планировке территории.

Земельные участки, находящиеся в границах застроенной территории, в отношении которой заключён договор о её развитии, или расположенные на них объекты недвижимого имущества предлагается изымать для муниципальных нужд в целях развития застроенной территории в порядке, установленном земельным законодательством.

Законопроектом также предлагается внести изменения в Земельный кодекс.

Предусматривается, что принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях, не предусмотренных Земельным кодексом, должно быть обосновано решением о развитии застроенной территории или комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.

Предлагается также установить, что изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях развития застроенной территории в соответствии с Земельным кодексом допускается только в случае, если договор о развитии застроенной территории заключён в отношении территории, решение о развитии которой принято после 1 января 2017 года.

Устанавливается, что аренда земельного участка, предоставленного на основании договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, может быть прекращена по требованию арендодателя в связи с неисполнением заключившим этот договор лицом предусмотренных договором обязательств.

"AK&M" от 05.07.2018
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