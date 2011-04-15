Мечел пролонгировал контракт на поставку угля с Baosteel Resources до 2019 года

ПАО "Мечел" пролонгировало действие соглашения на поставку угля с Baosteel Resources, входящей в China Baowu Steel, крупнейшую сталелитейную группу КНР. Об этом говорится в сообщении компании.



В соглашении отмечаются давние надежные отношения, сложившиеся между сторонами, основанные на принципах доверия и обоюдной выгоды, которую обеспечивают стабильные долгосрочные поставки коксующегося угля. Новое соглашение будет действовать с июля 2018 года по июнь 2019 года. В этот период "Мечел" направит Baosteel Resources до 700 тыс. т коксующегося угля премиальных марок. По условиям контракта, значительный объем угля будет поставлен АО "Якутуголь" - до 40 тыс. т продукции ежемесячно. Цена будет устанавливаться сторонами на ежемесячной основе.



ПАО "Мечел" (ИНН 7703370008) является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырёх сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция Мечела реализуется на российском и зарубежных рынках.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток головной компании ПАО "Мечел" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года вырос в 2 раза до 11.708 млрд руб. с 5.739 млрд руб. годом ранее. Выручка упала в 2 раза до 5.116 млрд руб. с 11.263 млрд руб., валовая прибыль - в 5 раз до 2.185 млрд руб. с 11.256 млрд руб. Убыток до налогообложения вырос в 2 раза до 11.685 млрд руб. с 5.706 млрд руб.



Прибыль ПАО "Мечел" по МСФО за I квартал 2018 года упала на 76% до 3.293 млрд руб. с 13.902 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3% до 74.852 млрд руб. с 77.414 млрд руб., операционная прибыль - на 26% до 13.383 млрд руб. с 18.089 млрд руб., показатель EBITDA - на 19% до 18.436 млрд руб. с 22.806 млрд руб.





"AK&M" от 05.07.2018