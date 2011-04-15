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05/07/2018
13:01

У евро появилась надежда, рубль консолидируется, аналитики

После очередной волны распродаж на фондовых площадках в Азии, где верх снова взяли страхи по поводу начала торговой войны, европейские индексы открылись на положительной территории. Основной прирост приходится на автомобильный сектор - акции отыгрывают сигнал Вашингтона о том, что Старый Свет может избежать тарифов на импорт европейских автомобилей в США, если ЕС пойдет навстречу. В лидерах подъема - немецкий DAX 30 и итальянский MIB - оба индекса растут более чем на 1%. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.

Российские площадки подхватили оптимизм европейских инвесторов и пытаются обосноваться в зеленой зоне. Впрочем, импульс ограничен - индекс МосБиржи и РТС повышаются в среднем на 0,2%. Сдерживающими факторами выступают общая осторожность игроков перед завтрашним днем, когда Трамп официально введет тарифы в отношении КНР, а также неопределенность на рынке нефти, где Brent никак не может пробить отметку 78. Сказывается также нервозность мировых рынков перед публикацией протокола ФРС и данных по занятости в США сегодня и завтра соответственно.

Рубль слегка уступает доллару и более активно снижается в паре с евро. Единая валюта получила толчок к росту на разговорах о том, что ряд членов ЕЦБ могут счесть сроки первого повышения ставки, которые предварительно намечены на конец 2019 года, слишком запоздалыми. На этом фоне пара евро/доллар вплотную подошла к отметке 1.17, но на дальнейшее восхождение не решается. Доллар/рубль осциллирует в районе локального сопротивления 63.30 руб., продолжая консолидацию вблизи ключевой отметки 63 руб., удерживающей американскую валюту от просадки. Движения в паре могут оживиться в пятницу, когда котировки будут отыгрывать итоги протокола ФРС и показатели рынка труда США.

"AK&M" от 05.07.2018
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