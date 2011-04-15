Госдума приняла в третьем чтении закон о создании Фонда развития, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Согласно закону, для финансирования фонда до 2024 года будет выделено до 3.5 трлн руб. Предполагается, что средства пойдут на национальные проекты и программы в сфере демографии, здравоохранения, образования, экологии, дорожного строительства, цифровой экономики и поддержки занятости.



При этом, если в течение года средства, заложенные на год, не будут израсходованы, они будут переходить на следующий. Помимо этого, не допускается одновременное финансирование мероприятий госпрограмм РФ за счёт бюджетных ассигнований, источником формирования которых является Фонд развития, и бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда.



В соответствии с принятым законом, также совершенствуются меры по обоснованию бюджетных инвестиций. Теперь при принятии решения об их выделении на строительство объектов необходимо будет провести подробную экспертизу. Это требование направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств.



Кроме того, в документе также содержится положение о поддержке регионов в связи со снижением акцизов на топливо. Предполагается, что будет увеличена доля доходов, которая будет зачисляться в бюджеты субъектов РФ.



"AK&M" от 05.07.2018