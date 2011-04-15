Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/07/2018
13:23

Госдума приняла в третьем чтении закон о создании Фонда развития

Госдума приняла в третьем чтении закон о создании Фонда развития, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Согласно закону, для финансирования фонда до 2024 года будет выделено до 3.5 трлн руб. Предполагается, что средства пойдут на национальные проекты и программы в сфере демографии, здравоохранения, образования, экологии, дорожного строительства, цифровой экономики и поддержки занятости.

При этом, если в течение года средства, заложенные на год, не будут израсходованы, они будут переходить на следующий. Помимо этого, не допускается одновременное финансирование мероприятий госпрограмм РФ за счёт бюджетных ассигнований, источником формирования которых является Фонд развития, и бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда.

В соответствии с принятым законом, также совершенствуются меры по обоснованию бюджетных инвестиций. Теперь при принятии решения об их выделении на строительство объектов необходимо будет провести подробную экспертизу. Это требование направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств.

Кроме того, в документе также содержится положение о поддержке регионов в связи со снижением акцизов на топливо. Предполагается, что будет увеличена доля доходов, которая будет зачисляться в бюджеты субъектов РФ.

"AK&M" от 05.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100