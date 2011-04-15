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05/07/2018
13:37

Uber может стать акционером своего дубайского конкурента Careem Networks

Uber Technologies Inc. и её дубайский конкурент Careem Networks FZ обсуждают объединение своих ближневосточных бизнесов. Об этом сообщают "Ведомости".

По словам осведомлённых источников, компании пока не пришли к соглашению, хотя Uber допускает как полный выкуп Careem, так и получение более половины объединённой компании.

Стороны, в частности, обсуждают возможность объединения ближневосточных структур Uber и Careem под руководством нынешнего менеджмента последней и сохранение локальных брендов компаний.

Однако Careem не торопится с продажей своего бизнеса, поскольку планирует вскоре новый раунд финансирования. По данным агентства Bloomberg, компания ведёт переговоры о привлечении $500 млн от инвесторов, в рамках будущего раунда сервис такси может быть оценен в $1.5 млрд.

Напомним, в 2018 году Uber уже продал свой операционный бизнес в Юго-Восточной Азии местному конкуренту - компании Grab в обмен на её миноритарный пакет. Таким образом компания стремилась избежать ожесточённой конкуренции за долю на рынке. В 2016 году Uber совершил аналогичную сделку с китайской Didi Chuxing, а в 2017 году - с российским "Яндексом".

Careem сейчас представлена более чем в 70-ти городах. Среди государств, где работает этот сервис такси, - страны Северной Африки и Пакистан. Компания является лидером на большинстве своих рынков. Её крупнейший рынок - Саудовская Аравия. Здесь компания планирует привлекать женщин-водителей после снятия властями страны запрета на вождение автомобиля женщинами.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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