ВТБ продаёт свой дочерний банк в Сербии

Наблюдательный совет ВТБ 29 июня принял решение о выходе из капитала VTB Banka a.d. Beograd (Сербия). Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



ВТБ продаёт (7344813) обыкновенных акций банка (100% уставного капитала) номиналом 500 сербских динаров каждая. Сделка должна быть проведена "по цене не ниже рыночной стоимости, определённой оценщиком".



VTB Banka a.d. Beograd - специализированный банк, ориентированный на развитие торгового оборота между Россией и Сербией. Помимо стандартных банковских продуктов, сербская "дочка" ВТБ предлагает своим корпоративным клиентам защиту от риска неисполнения требований через услуги международного факторинга, а также защиту от валютных рисков посредством форвардных контрактов. Дочерний банк в Сербии ВТБ получил в результате присоединения Банка Москвы. До 2013 года он назывался "Банк Москвы (Белград)".



Весной 2017 года первый зампред ВТБ Юрий Соловьев сообщил, что на VTB Banka a.d. Beograd претендуют два иностранных покупателя. В отчётности ВТБ по МСФО за 2017 год говорилось, что группа ВТБ оценивает вероятность продажи VTB Banka a.d. Beograd как высокую.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.







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