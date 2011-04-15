Российские госбанки получат 46% хорватского ритейлера Agrokor

Слушания об урегулировании долга крупнейшей частной компании на Балканах - хорватского продуктового ритейлера Agrokor - начались 4 июня на баскетбольном стадионе в Загребе. Как сообщают "Ведомости", на них позвали 3069 кредиторов компании - всех, кто предъявил к ней требования, но не получил возмещения.



Около четверти долга приходится на российские госбанки. В частности, Сбербанку Agrokor должна около 1.1 млрд евро, банку ВТБ - около 300 млн евро.



За сделку, которая передаст компанию в руки кредиторов и держателей бондов, проголосовали владельцы 80% долга (4.6 млрд евро), включая Сбербанк. В результате реструктуризации Сбербанк станет крупнейшим собственником компании с долей 39%, у ВТБ будет около 7%.



Ещё недавно Agrokor была крупнейшей частной компанией Хорватии. На начало 2016 года на неё работало 60 тыс. человек, выручка группы в 2015 году составила 6.6 млрд евро, а чистая прибыль - 175 млн евро. Но потом оказалось, что отчётность группы недостоверна, расплачиваться с банками и поставщиками ей нечем. Хорватия приняла специальный закон для поддержки компании, так как её крах вызвал бы рецессию в стране.



Сбербанк доволен решением кредиторов, по которому он станет владельцем 39% депозитарных расписок холдинга, сказал представитель банка, суд должен согласовать утверждённый план до 10 июля.



ВТБ тоже голосовал "за", говорится в ответе банка на запрос "Ведомостей": "В результате данного плана доля ВТБ в Agrokor составит порядка 7%. Мы заинтересованы в росте капитализации компании и возврате задолженности".



Предварительная стоимость компании составляет 1.8-3.8 млрд евро, следует из мартовской презентации Agrokor.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"