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05/07/2018
14:54

Газпром и Petrovietnam обсудили ход реализации совместных проектов

В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя совета директоров Вьетнамской национальной нефтегазовой группы Petrovietnam Чан Ши Тханя. Об этом говорится в сообщении Газпрома.

Стороны обсудили широкий спектр направлений сотрудничества компаний. В частности, речь шла о геологоразведочных работах и добыче углеводородов на территории Вьетнама, перспективах реализации совместных проектов в области газовой электрогенерации и газомоторного топлива, взаимодействии в сфере обучения персонала.

Было отмечено, что в 2018 году добыча газа на месторождениях Мок Тинь и Хай Тхать запланирована в объеме 2 млрд куб. м (проектный уровень).

Алексей Миллер и Чан Ши Тхань рассмотрели ход реализации совместного проекта строительства комплекса по производству малотоннажного СПГ, предназначенного для использования в качестве моторного топлива, и сети газозаправочных станций. На сегодняшний день проведены маркетинговые исследования и разработано технико-экономическое обоснование проекта.

Вьетнамская группа Petrovietnam занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой и реализацией углеводородов. Между Газпромом и Petrovietnam действует соглашение о стратегическом партнерстве.

Совместная операционная компания Газпрома и Petrovietnam "Вьетгазпром" (создана на паритетных началах) ведет разведку на блоках NN 111/04, 112, 113 и 129 - 132 континентального шельфа Вьетнама. "Газпром" в этом СП представляет специализированная компания по реализации зарубежных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов Gazprom EP International B.V.

С 2013 года Gazprom EP International B.V. и Petrovietnam ведут промышленную добычу газа и газового конденсата на месторождениях Мок Тинь и Хай Тхать на шельфе Вьетнама.

В 2015 году зарегистрировано российско-вьетнамское совместное предприятие по газомоторному топливу PVGAZPROM Natural Gas for Vehicles. В состав СП входят Gazprom EP International B.V. (35.5%), ООО "Газпром газомоторное топливо" (35.5%) и PETROVIETNAM GAS (29%).

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.




"AK&M" от 05.07.2018
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