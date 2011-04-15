Госдума приняла поправки в налоговое и таможенное законодательство

Госдума приняла в третьем чтении пакет поправок в налоговое и таможенное законодательство. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Первый закон предполагает снижение акцизов на бензин. Вторым законом Правительству предоставляется право вводить дополнительные вывозные таможенные пошлины на светлые нефтепродукты до 90%.



Согласно закону о снижении акцизов на бензин, предлагается ввести с 1 июля до 31 декабря 2018 года пониженные ставки на автомобильный бензин "Евро-5" - 8213 руб. за тонну, в настоящее время действует акциз в размере 11892 руб. за тонну. В свою очередь, на дизельное топливо - 5665 руб. за тонну, тогда как сейчас он составляет 8258 руб. за тонну.



Также законопроектом предполагается установить налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Закрепляются группы участков недр, в отношении которых применяется НДД. При этом не признается объектом такого налогообложения доход от добычи углеводородного сырья на участке недр, включающем полностью или частично новое морское месторождение углеводородного сырья.



В соответствии со вторым законом, Правительству предоставляется право вводить дополнительные вывозные таможенные пошлины для легких и средних дистиллятов, бензола и др., которые не должны превышать 90% для всех календарных месяцев с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года.





"AK&M" от 05.07.2018