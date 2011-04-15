Министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила журналистам, что Ялтинскую киностудию передадут в федеральную собственность. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



По словам министра, "процесс передачи завершится быстро". А.Новосельская также уточнила, что концепция восстановления киностудии уже разработана.



"Около трёх лет мы вели переписку с федеральным министерством культуры, потому что было ощущение, что Крым сможет восстановить сам, за республиканские деньги… Но посчитали объёмы финансирования, и на уровне главы республики и вице-премьера, курирующего Крым, было принято решение о том, что все-таки она будет передана в федеральную собственность", - сказала министр, добавив, что на первом этапе на восстановление киностудии понадобится около 4 млрд руб.



Киностудия в Ялте была основана в 1917 году российским кинематографистом Александром Ханжонковым. В 2014 году московскому бизнесмену и кинопродюсеру Сергею Аршинову, который контролировал Ялтинскую киностудию, не удалось отсрочить вступление в силу постановлений крымских властей о переходе площадки в собственность республики. 31 августа 2016 года Верховный суд России оставил в силе решение признать законным постановление правительства Крыма о национализации киностудии.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"