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05/07/2018
15:04

Ялтинскую киностудию передадут в федеральную собственность

Министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила журналистам, что Ялтинскую киностудию передадут в федеральную собственность. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

По словам министра, "процесс передачи завершится быстро". А.Новосельская также уточнила, что концепция восстановления киностудии уже разработана.

"Около трёх лет мы вели переписку с федеральным министерством культуры, потому что было ощущение, что Крым сможет восстановить сам, за республиканские деньги… Но посчитали объёмы финансирования, и на уровне главы республики и вице-премьера, курирующего Крым, было принято решение о том, что все-таки она будет передана в федеральную собственность", - сказала министр, добавив, что на первом этапе на восстановление киностудии понадобится около 4 млрд руб.

Киностудия в Ялте была основана в 1917 году российским кинематографистом Александром Ханжонковым. В 2014 году московскому бизнесмену и кинопродюсеру Сергею Аршинову, который контролировал Ялтинскую киностудию, не удалось отсрочить вступление в силу постановлений крымских властей о переходе площадки в собственность республики. 31 августа 2016 года Верховный суд России оставил в силе решение признать законным постановление правительства Крыма о национализации киностудии.


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