Передача ОАК Ростеху откладывается из-за её объединения с "Вертолётами России"

Одобренный президентом РФ Владимиром Путиным план передать ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК) в ГК "Ростех" столкнулся со сложностями. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на осведомлённые источники.



Вхождение ОАК в Ростех Минпромторг прорабатывал с осени 2017 года, даже был разработан проект указа Владимира Путина о внесении акций ОАК в госкорпорацию в качестве имущественного взноса РФ. Эта идея возникла на фоне споров о выделении авиастроителям в 2019-2020 годах 30 млрд руб. на проект среднемагистрального лайнера МС-21.



При вхождении ОАК в госкорпорацию последняя была готова закрыть вопрос за свой счёт, сняв нагрузку с бюджета. Ростех тогда стал бы не только комплектатором авиаузлов и агрегатов (его предприятия поставляют около 70% комплектующих для самолётов), но и производителем авиатехники.



Однако при обсуждении проекта указа возникли разногласия, рассказали "Ъ" источники, близкие к аппарату правительства и администрации президента. По словам одного из них, препятствием стал первый пункт документа, где речь шла об объединении ОАК и АО "Вертолёты России" (входит в Ростех) в единую компанию, "имея в виду их последующую производственную и организационную интеграцию в рамках корпоративных процедур "Ростеха".



По его словам, президент поставил на документе визу "Согласен", уточнив, что проводить преобразования целесообразно именно при фактическом объединении ОАК и "Вертолётов России".



Но изначально это объединение не было согласовано с частными акционерами ОАК и "Вертолётов России", в том числе из ОАЭ (фонд Mubadala, владеет 12.5% акций холдинга): при объединении компаний они могли требовать выкупа своих акций, оцениваемых в сумму свыше 30 млрд руб. Минпромторг попытался исключить этот пункт из проекта, обратившись к премьеру Дмитрию Медведеву, но тот потребовал "просчитать всё ещё раз".



ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК, ИНН 7708619320) создано в соответствии с указом Президента РФ от 20 февраля 2006 года "Об открытом акционерном обществе "Объединённая авиастроительная корпорация". Регистрация корпорации как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 года.



Приоритетными направлениями деятельности ОАК и входящих в корпорацию компаний являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.



В ОАК входят: ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут", ОАО "Ил", ОАО "ОАК - Транспортные самолёты", ПАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ПАО "Туполев", ОАО "Илюшин Финанс Ко.", ОАО "Финансовая лизинговая компания", ЗАО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "РСК "МиГ", ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова", ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева", ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", ЗАО "Аэрокомпозит", ПАО "ТАНТК им. Бериева".



Чистый убыток ОАК за первое полугодие 2017 года по МСФО снизился на 10.14% до 6.599 млрд руб. с 7.344 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 51.27% до 179.7 млрд руб. со 118.795 млрд руб., прибыль от операционной деятельности составила 6.5 млрд руб. против убытка в 5.402 млрд руб. годом ранее, убыток до налогообложения уменьшился в 2.06 раза до 5.838 млрд руб. с 12.022 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ОАК за 9 месяцев 2017 года по РСБУ снизился на 19.52% до 166.396 млн руб. с 206.751 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 35.64% до 17.468 млрд руб. с 12.878 млрд руб., убыток от продаж - на 34.27% до 2.141 млрд руб. с 1.594 млрд руб., убыток до налогообложения - на 2.03% до 771.759 млн руб. с 756.371 млн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"