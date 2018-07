Газпром построил газопровод в Алагирском районе Северной Осетии

В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и главы Республики Северная Осетия - Алания Вячеслава Битарова. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве. Отдельное внимание было уделено работе по развитию газификации региона. В 2007-2017 годах компания направила на эти цели 1.5 млрд руб. Построено два межпоселковых газопровода суммарной протяженностью 39.5 км в Алагирском и Пригородном районах республики. На 1 января 2018 году уровень газификации Северной Осетии достиг 97.3% (в среднем по России - 68.1%).



На текущий год инвестиции Газпрома в газификацию республики предусмотрены в объеме 540 млн руб. (в 2017 году - 500 млн руб.). В марте компания завершила строительство межпоселкового газопровода протяженностью 47 км в Алагирском районе для газификации населенных пунктов Верхний Фиагдон, Верхний Унал, Нижний Унал, Урикау, Хидикус и Холст. Ведутся проектно-изыскательские работы для сооружения еще трех газопроводов.



Вместе с тем на встрече была отмечена необходимость ликвидации Правительством Республики отставания в подготовке потребителей к приему газа и принятия действенных мер по укреплению платежной дисциплины потребителей. На 1 июня 2018 года просроченная задолженность за поставленный газ составила 2,8 млрд руб. (с учетом проведенной в 2017 году уступки прав (требований) долгов от ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ"; без учета уступки просроченная задолженность составила 9,7 млрд руб.).



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 05.07.2018