КАМАЗ направит на выплату дивидендов за 2017 год 749.663 млн руб.

Годовое собрание акционеров ПАО "КАМАЗ" состоялось 29 июня. Об этом говорится в сообщении компании.



Акционеры утвердили годовую отчётность и приняли решение направить на формирование резервного фонда 150.85 млн руб. (5% чистой прибыли), на финансирование инвестпроектов - 2.116 млрд руб. (70.15%), а на выплату дивидендов за 2017 год - 749.663 млн руб. (24.85%) из расчёта 1.06 руб. на акцию.



Лица, имеющие право получения дивидендов, определяются по состоянию на 18 июля 2018 года.



На собрании также были избраны новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, определены размеры вознаграждений, выплачиваемых их членам, в качестве аудитора на 2018 год утверждено ООО "Эрнст энд Янг".



В совет вошли: Сергей Чемезов, Михаил Бройтман, Рубен Варданян, Александр Васильев, Игорь Завьялов, Сергей Когогин, Алексей Песошин, Анатолий Сердюков, Сергей Скворцов, Вольфрам Шмид и Геральд Янк.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в I квартале 2018 года выпустили 7.78 тыс. машкомплектов, что на 6.8% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КАМАЗ" за 2017 год по МСФО увеличилась в 5.27 раза до 3.455 млрд руб. с 656 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.93% до 156.025 млрд руб. со 132.308 млрд руб., операционная прибыль - в 2.83 раза до 6.998 млрд руб. с 2.474 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 4.2 раза до 5.405 млрд руб. с 1.288 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 75.6% до 10.8 млрд руб. с 6.15 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 6.8% с 4.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.51 раза до 3.017 млрд руб. с 1.203 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 21.25% до 145.217 млрд руб. со 119.768 млрд руб., прибыль от продаж - в 4.06 раза до 6.758 млрд руб. с 1.664 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.59 раза до 3.928 млрд руб. с 1.519 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в I квартале 2018 года составил 214.863 млн руб. против прибыли в 34.423 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.37% до 27.274 млрд руб. с 26.385 млрд руб.



"AK&M" от 05.07.2018