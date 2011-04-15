Госдума раскрыла размер зарплаты и пенсии депутатов

Гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Госдумы, имеет право на доплату к пенсии. Доплата устанавливается в таком размере, чтобы сумма ежемесячной доплаты к пенсии и страховой пенсии по старости (инвалидности) с учётом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии составляла: при стаже от пяти до 10 лет - 55% денежного вознаграждения депутата Госдумы; при стаже свыше 10 лет - 75% денежного вознаграждения депутата. Если гражданин был депутатом ГД менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



До 2017 года правила были другими. Сумма пенсии и доплаты для тех, кто был депутатом ГД от одного года до трёх лет, составляла 55% от денежного вознаграждения депутата ГД, для тех, кто был депутатом более трёх лет, - 75% от денежного вознаграждения депутата ГД. Однако те, у кого уже было право на эту доплату до изменения законодательства, его не потеряли.



Если после ухода с поста депутата ГД гражданин замещает государственную или муниципальную должность, должности государственной или муниципальной службы, выплата доплаты приостанавливается и возобновляется только после освобождения от соответствующей должности.



В соответствии с законодательством среднемесячная заработная плата депутата ГД в 2018 году составляет 399.3 тыс. руб. до уплаты подоходного налога (то есть, "на руки" депутат ГД в среднем получает 347.4 тыс. руб.). При этом, в соответствии с указом Президента РФ от 27 февраля 2015 года, заработная плата депутатам выплачивается с уменьшением на 10%.



Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов и отпусков) составила 388.5 тыс. руб. (338 тыс. руб. после уплаты подоходного налога).



Денежное вознаграждение депутата, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учётом индексаций в 2018 году, - 84.774 тыс. руб.



Таким образом, пенсионное обеспечение депутата составляет 46.626 тыс. руб. при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63.581 тыс. руб. при исполнении обязанностей 10 лет и более, сообщает нижняя палата парламента.



"AK&M" от 05.07.2018