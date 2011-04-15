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05/07/2018
17:29

Цены на бензин за неделю, с 25 июня по 1 июля, не изменились и составили 43.43 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 25 июня по 1 июля 2018 года, не изменились и составили 43.43 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Цены на дизельное топливо составили 44.46 руб. за литр, также не изменившись за неделю.

За прошедшую неделю в 8 центрах субъектов РФ отмечалось увеличение цен на бензин. Более всего он подорожал во Владивостоке - на 1.2%.

Снижение цен на бензин отмечалось в 10 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него снизились в Рязани - на 0.6%, Кызыле - на 0.5%, Владимире и Петрозаводске - на 0.4%.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге - выросли на 0.3%.


"AK&M" от 05.07.2018
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