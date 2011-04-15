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05/07/2018
17:59

Евросоюз продлил санкции против РФ

Совет Европейского союза продлил экономические санкции в отношении России ещё на 6 месяцев. Об этом говорится в сообщении Евросоюза.

Эти меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения. Они были первоначально введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России в Украине и усилены в сентябре 2014 года.

Экономические санкции, включают: ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных мажоритарных компаний и их мажоритарных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также трёх крупных российских энергетических и трех оборонных компаний; введение запрета на экспорт и импорт на торговлю оружием; установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в России.

Кроме того, ограничивается доступ России к технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

В дополнение к этим экономическим санкциям также действуют несколько мер ЕС, в том числе: целевые индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет на визы и замораживание активов, в настоящее время против 155 человек и 38 субъектов до 15 сентября 2018 года.


"AK&M" от 05.07.2018
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