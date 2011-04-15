Повтор! Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о налоговом маневре в нефтегазовой отрасли

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о налоговом маневре в нефтегазовой отрасли, внесенные Правительством РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Предполагается постепенное снижение ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты до нуля и одновременное равномерное повышение НДПИ при добыче нефти и газового конденсата.



В пакете два законопроекта. Первый предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, второй - в Закон "О таможенном тарифе". Инициатива направлена на завершение налогового маневра в нефтегазовой отрасли.



Заместитель министра финансов Илья Трунин, представляя законопроекты, сказал, что предлагаемые Правительством изменения означают "постепенное наведение порядка в системе предоставления различного рода льгот и преференций, выделения скрытых субсидий, повышения эффективности системы налоговых льгот и, соответственно, получение дополнительных доходов федерального бюджета за счет повышения эффективности различных форм государственной поддержки".



И.Трунин отметил, что сейчас в РФ действует такая система таможенно-тарифного регулирования экспорта нефти и нефтепродуктов, при которой бюджет недополучает достаточно большие суммы за счет выделения различных скрытых субсидий, которые возникают во многом из за разницы в экспортных ставках пошлин на нефть и нефтепродукты.



"Размер такой поддержки составляет при цене нефти в $40 за баррель порядка 1.1 трлн руб. в год", - сказал И.Трунин.





"AK&M" от 06.07.2018