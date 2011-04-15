Нагрузка на региональные бюджеты по уплате страховых взносов на ОМС может быть снижена. Об этом говорится в материалах Госдумы.



В соответствии с принятым во втором чтении законопроектом, тех, кто по закону не подлежит обязательному медицинскому страхованию (лица, поменявшие гражданство РФ, работники силовых органов и др.) исключат из регистра застрахованных лиц.



Представил законопроект на пленарном заседании Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, который напомнил, что в первом чтении эта инициатива была принята 22 сентября 2017 года.



"Основной целью проекта закона являлось упорядочение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и облегчение бремени субъектов Российской Федерации по уплате страховых взносов путём исключения из регистра тех, кто по Закону не подлежит обязательному медицинскому страхованию. Это выбывшие иностранцы, утратившие статус беженцев, поменявшие гражданство Российской Федерации, а также работники силовых органов", - рассказал парламентарий, цитируемый в сообщении.



Д.Морозов отметил, что 14 июля 2018 года на заседании Комитета по охране здоровья были рассмотрены поправки к законопроекту, большинство из них было поддержано. В основном они носят уточняющий характер. Так, например, по поправкам Правительства РФ дополнительно регламентируется информационное взаимодействие между Федеральным Фондом ОМС и МВД России при ведении персонифицированного учёта сведений о застрахованных лицах.



Кроме того, Правительство РФ утвердит новую методику определения численности застрахованных лиц, что позволит снизить объём платежей из региональных бюджетов за неработающее население в системе ОМС, начиная с 2019 года.



"AK&M" от 06.07.2018