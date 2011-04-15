Надежда на торговый мир помогает рынкам расти

На мировых фондовых рынках в четверг 5 июля отмечались умеренно позитивные настроения. Американские макроэкономические данные позитивно повлияли на динамику стоимости биржевых активов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в июне неожиданно вырос до 59.1 с уровня мая в 58,6, хотя аналитики ожидали снижения показателя до 58.3. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



На этом фоне американские фондовые индексы в начале дня в США повышались на 0.4-0.6%. Основные западноевропейские рынки вечером также росли - на 0.3-1.1% по индексам. Региональные рынки получили поддержку от новостей из Германии, где посол США Ричард Гренель заявил о возможности не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей в США, если ЕС тоже полностью отменит ввозные пошлины на американские автомобили.



Российские фондовые индексы в четверг выросли вслед за мировыми индексами. Дорогая нефть и устойчивые позиции рубля поддержали спрос на российские активы.



Аналитик ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2300-2400 пунктов, а РТС - в коридоре 1140-1200 пунктов.



Рубль вечером слегка повышался против доллара и снижался к евро на фоне стабильной нефти. Американская валюта будет колебаться в диапазоне 62.6-63.6 рубля, евро - в коридоре 73.2-74.4 рубля.









"AK&M" от 06.07.2018