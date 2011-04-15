АФК "Система" продаёт компании Mobile TeleSystems 28.63% МТС-Банка (Новая редакция)

ПАО АФК "Система" объявило о продаже 28.63% акций ПАО "МТС-Банк", входящего в топ-50 российских банков, компании Mobile TeleSystems B.V., 100%-ной дочерней компании ПАО "МТС" за 8.27 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АФК.



В результате сделки доля прямого владения АФК "Система" в капитале МТС Банка уменьшилась до 43.24%, а доля владения МТС увеличилась с 26.61% до 55.24% (остальные акции принадлежат миноритарным акционерам).



Сделка закрепляет успех начавшегося в 2011 году партнёрства МТС и МТС Банка по продвижению платёжных цифровых продуктов, выпуску кредитных карт и выдаче POS-кредитов. За это время МТС Банк нарастил клиентскую базу, оптимизировал ИТ-системы и бизнес-процессы, а также был в достаточной степени докапитализирован, что позволило банку в 2017 году выйти на стабильную прибыльность. Приобретение контрольного пакета в Банке позволит МТС расширить портфель цифровых продуктов и индивидуальных предложений для клиентов на быстрорастущем рынке финтеха, подчёркивается в сообщении.



"Увеличение доли МТС до контрольной ускорит развитие МТС Банка и позволит АФК "Система" монетизировать свои инвестиции в банковский сектор. Сделка усилит МТС как провайдера цифровых услуг и позитивно скажется на основном бизнесе телекоммуникационного оператора за счет более глубокого проникновения услуг передачи данных и роста лояльности клиентов в результате роста пользования финансовыми услугами. В то же время МТС Банк, используя розничную сеть и присутствие МТС в онлайн-каналах, продолжит цифровую трансформацию и сможет предложить клиентам по-настоящему омниканальный сервис", заявил управляющий партнер АФК "Система" и председатель совета директоров МТС Банка Всеволод Розанов, цитируемый в сообщении.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль ПАО АФК "Система" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 92.02 млрд руб. против убытка в 14.593 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.57 раза до 17.94 млрд руб. с 28.168 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 94.173 млрд руб. против убытка 13.59 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2017 год выросла почти в 3 раза до 4.119 млрд руб. с 1.481 млрд руб. годом ранее. Убыток в доле АФК составил 94.602 млрд руб. против 11.759 млрд руб. Выручка увеличилась на 3.5% до 704.551 млрд руб. с 680.864 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8% до 199.549 млрд руб. со 184.8 млрд руб.



Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за IV квартал 2017 года составил 1.556 млрд руб. против 6.184 млрд руб. годом ранее, убыток - 98.89 млрд руб. против 15.945 млрд руб. Выручка увеличилась на 8.4% до 198.593 млрд руб. с 183.28 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 13.8% до 47.292 млрд руб. с 41.555 млрд руб.



ПАО "МТС-Банк" (ранее МБРР, ИНН 7702045051) - универсальный коммерческий банк, работающий на российском рынке банковских услуг с 1993 года. Основным акционером является финансовый холдинг АФК "Система".



Чистая прибыль ПАО "МТС-Банк" по итогам 2017 года по РСБУ составила 2 млрд руб. Операционный доход Банка за год вырос на 26% и составил 11.5 млрд руб. Чистый комиссионный доход Банка вырос на 65% до 4.4 млрд руб. Коэффициент соотношения чистого комиссионного дохода к операционному вырос с 27% до 38%.



Число клиентов за 2017 год увеличилось в 1.7 раза и составило 1.5 млн. Средства на счетах юридических лиц по итогам года выросли на 65% до 43 млрд руб., физических лиц - 71 млрд руб. Объёмы выдач потребительских кредитов за отчётный период выросли в 2.2 раза, достигнув 22.2 млрд руб. Объёмы выдач карточных продуктов выросли в 6 раз.



Нетто-активы Банка по состоянию на конец 2017 года выросли на 8% до 139.4 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"