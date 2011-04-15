Системного кризиса на российском туристском рынке нет, заявил О.Сафонов

Системного кризиса на российском туристском рынке нет, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, говорится в материалах Ростуризма.



По его словам, сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связано с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений.



На базе Ассоциации "Турпомощь" созданы фонды - резервный и персональной ответственности, суммарный объём которых превышает 1 млрд руб. В соответствии с требованиям законодательства туроператорами застрахована гражданская ответственность перед туристами (общая сумма страхового покрытия на сегодняшний день составляет 22 млрд руб.). Таким образом, потребители туристских услуг обеспечены финансовыми гарантиями в достаточном объёме.



В частности, общий размер финансового обеспечения туроператора "Натали Турс" составляет 156.4 млн руб. (150.5 млн руб. общий размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности туроператора и 5.9 млн руб. размещено в фондах персональной ответственности туроператора). Размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности компании DSBW-TOURS составляет 50 млн руб., размер фонда персональной ответственности данного туроператора составляет порядка 700 тыс. руб.



В настоящее время в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. Уровень финансовой защищённости потребителей туристских услуг в Российской Федерации на сегодняшний день высокий. Граждане могут спокойно планировать отпуск и отправляться на отдых. При этом Ростуризм настоятельно рекомендует придерживаться опубликованных на сайте ведомства правил, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке тура.



"AK&M" от 06.07.2018