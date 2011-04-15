Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии выросла на 25.5% до 397.8 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2018 года выросла на 25.5% до 397.8 млрд руб. Об этом свидетельствует сообщение банка.



Чистый процентный доход увеличился на 7% до 620.1 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 22.8% до 200 млрд руб. Операционные расходы выросли на 7.4% до 253.474 млрд руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.





"AK&M" от 06.07.2018